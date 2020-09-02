BTSO Akademi'de verginin detayları ele alındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Vergide Detaylar Eğitimi' ilgi gördü.

BTSO Akademi eğitimleri dijital ortamda devam ediyor. ‘Vergide Detaylar Eğitimi'nde Türk vergi sistemi ile ilgili hususlar ele alındı. TSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, COVID-19 salgını süresince iş dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti. Vergi muafiyetleri ve ertelemelerinin sektörlere can suyu olduğunu kaydeden Aslan, “Yeni normal dönemde üretim ve ihracat alanlarındaki önemli adımlar ile birlikte kentimiz hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak pandemi süresi boyunca üyelerimizin sorunlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin yanı sıra iş dünyamızın talep ve önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi noktasında da yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Akademi projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz online eğitimlerimiz ile de devletimiz tarafından iş dünyamıza sunulan destekler ve yeni normale geçişi kolaylaştıran konulardaki içeriklerimiz ile üyelerimize ulaşmaya tüm hızımızla devam ediyoruz” dedi.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, BTSO iş birliğiyle düzenledikleri bilgilendirme seminerlerinde iş dünyasına vergi sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Karakaş, “Vergide Detaylar bilgilendirme seminerimiz ile vergi sistemi ve pandemi döneminde iş dünyasına sağlanan destekler ile ilgili detayları paylaştık. Bilgilendirme seminerlerini gerçekleştiriyor olmamız, Bursa iş dünyasının duyarlığını göstermektedir. Vergi dairesi olarak görevlerimizden bir tanesi de kurum düzeyinde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi mükelleflerimize aktarmaktır. Bu kapsamda BTSO Akademi projesiyle çalışmalarımıza devam ederek iş dünyasıyla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.