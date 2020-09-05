BTSO Akademi'nin eğitimlerine 17 bin kişi katıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle online ortamda sunduğu hizmetleri artırarak sürdüren BTSO, Akademi eğitimlerini dijital ortamda düzenliyor. BTSO Dijital Oda Projesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen online eğitimlere iş dünyası temsilcileri de yoğun ilgi gösteriyor. Son 7 yılda 430'u aşkın eğitim programında yaklaşık 35 bin yönetici ve çalışanın faydalandığı BTSO Akademi'de düzenlenen video konferans eğitimlerinde katılımcılar konuşmacılara sorular da yöneltebiliyor.

BTSO Akademi eğitimlerinde öncelikle devletin iş dünyasına sunduğu destek ve teşvikler hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerde kurum müdür ve yöneticileri, iş dünyasını yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB ve İŞKUR destekleri, vergi düzenlemeleri ve devletin pandemi sürecindeki birçok desteği hakkında detaylar paylaştı. Eğitimlere iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

BTSO Akademi kapsamında 6 ay içerisinde düzenlenen 40 eğitimde ayrıca; dış ticaret bilgilendirme eğitiminden risk yönetimine; nakit akışı ve finansal planlama eğitiminden satış motivasyonuna kadar salgın döneminde iş hayatına katkı sağlayacak konular ele alındı. Dijital ortamda düzenlenen eğitimlere şimdiye kadar 17 binden fazla kişi faydalandı. Eğitimler BTSO'nun resmi Youtube kanalından da canlı yayınlanıyor. Eğitimlerden faydalanmak isteyenler aynı şekilde Odanın Youtube hesabına yüklenen videoları inceleyebilir.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, korona virüs salgını sebebiyle Bursa iş dünyasının zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Haziran ayı itibariyle başlayan yeni normal dönemle birlikte iş dünyasının toparlanma sinyallerinin ekonomideki büyümeyi hızlandırdığını ifade eden Başkan Burkay, bu dönemde BTSO olarak firmaların yanında yer aldıklarını dile getirdi. Sosyal mesafenin büyük önem kazandığı bu dönemde Oda olarak BTSO Akademi eğitimlerini dijital ortama taşıdıklarını dile getiren Burkay, “Üyelerimiz bu zorlu dönemde devlet destekleri başta olmak üzere iş hayatını kolaylaştıran birçok konuyu yakından takip ediyor. Bu süreçte BTSO Akademi yöneticilerimize ve çalışanlarımıza rehber oldu. İş dünyasının taleplerine göre belirlenen eğitimler, firmaların risklerden daha az etkilenmesini ve desteklerden daha fazla faydalanmasına imkan tanıyor. Tüm firmalarımızı sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.