BTSO Başkanı Burkay: "15 milyar dolara yakın ihracatla 121 ülkeden daha fazla dış ticaret performansı gösterdik"

Bursa iş dünyasına yönelik projelerle uzmanlık merkezi haline gelen BTSO, sektörel konsey yapılanması ile sektörlerin geleceğe yönelik adımlarına güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda sektörel konsey yapılanmalarından olan BTSO Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi toplantısı, Double F 1889 Bursa Restoran'da gerçekleştirildi. Konsey üyeleriyle buluşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın 6 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir kent olduğunu söyledi. Burkay, otomotiv, tekstil ve makine başta olmak üzere farklı sektörlerde önemli potansiyele sahip olan Bursa'nın savunma, havacılık, raylı sistemler ve kompozit gibi sektörlerdeki dönüşümüne liderlik eden projeler yürüttüklerini söyledi. Bursa'yı Almanya'nın teknoloji üreten merkezi Baden-Württemberg gibi birçok mükemmeliyet, Ar-Ge ve tasarım merkezleri gibi farklı disiplinlerinin yer aldığı bir bölge konumuna yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Burkay, “Amacımız Bursa'yı her alanda dönüştürmek. Bu noktada BUTEKOM'dan yetkinlik ve dönüşüm merkezi Bursa Model Fabrika'ya TEKNOSAB'tan Ur-Ge projelerine kadar farklı dönüşüm modellerini Bursa'da hayata geçirdik. Bursa'nın güçlü alt yapıya sahip olduğu sektörlerdeki potansiyelini stratejik alanlarda da artırmayı istiyoruz. Bu adımlar kentimizin önümüzdeki 50 yılını da şekillendirecek. Bursa iş dünyası olarak Bursa'nın başarı çıtasını hep birlikte zirveye taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AB ülkelerinde sanayi alanı payı yüzde 2.5”

Burkay, Bursa'da mevcut mekansal planlamada sanayiye ayrılan 11 bin kilometrekarelik alanın toplam yüzölçümü içinde binde 8'lik paya sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Buna karşın sanayimizin kent ekonomisine sağladığı katma değer yüzde 46'ya ulaşıyor. AB ülkelerinde ise sanayi alanlarının payı toplam yüzölçümü içinde yüzde 2,5 iken sağlanan katma değer yüzde 14 seviyesinde. Almanya'nın toplam yüzölçümünün yüzde 3,5'i sanayi alanına ayrılmış durumda. Yeni nesil teşvikler, katma değerli üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek mekansal planlama ülkemize sınıf atlatacaktır.”

2013 yılında sektörel konsey yapılanmasını oluşturarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve konsey sayısını 18'den 25'e çıkardıklarını ifade eden Burkay, “Bursa iş dünyası olarak kentimiz için yeni bir dönüşümün startını verdik. Şehrimizdeki tüm dinamiklerinin katılımı ile ortak akılla hayata geçirdiğimiz sektörel konseylerimiz projelerimizin itici gücü oldu” dedi.

“OSB'lerimizin sorunlarını birlikte çözeceğiz”

BTSO Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi Başkanı Ersan Özsoy ise, Bursa'nın sahip olduğu organize sanayi bölgeleriyle Türkiye'nin gelecek hedeflerine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Konsey olarak Organize Sanayi Bölgeleri arasındaki sinerjiyi ve birlikteliği artırmayı hedeflediklerini kaydeden Özsoy, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın liderliğinde kurulan sektör konseyimiz önemli bir misyon üstleniyor. Bursa'mızın üretim, istihdam ve ihracatında liderlik eden bölgelerimizin gündemindeki konuları çözüme kavuşturmak adına ortak akılla hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve ekibine kent ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İş dünyası temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin yer aldığı sektörel konseyler, yeni dönemde çalışmalarına ara vermeden devem ediyor. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO bir hafta içerisinde 8 sektör konseyi toplantısı gerçekleştirerek, sektörlerin paydaşlarını aynı masa etrafında buluşturdu. Tekstil, Hazır Giyim, Makine, Hizmet Ticaret, Tasarım, Ekonomik İlişkiler ve Finans Konseyi, Yüksek Teknoloji Konseyi ve Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi toplantıları, üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Sektör konseyleri buluşmalarına BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan, Muhsin Koçaslan, Aytuğ Onur, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Meclis Divan Üyesi Hakan Batmaz ile sektör konsey başkanları ve üyeleri katıldı.