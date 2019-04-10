BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni rotasını belirlediğini ifade ederek, bu kapsamda hazırlanan ‘yapısal dönüşüm adımları' ile nitelikli dönüşüm için güçlü bir mücadele döneminin başladığını söyledi.

Başkan Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yeni ekonomi programı kapsamında açıklanan ‘yapısal dönüşüm adımları'na dâir değerlendirmede bulundu. İş dünyası ile istişare edilerek planlanan reform çalışmalarının reel sektörün beklentileri doğrultusunda olduğunu vurgulayan İbrahim Burkay, “Yeni ekonomi programında ekonomik dengelenme ve mali disiplin hedefleriyle birlikte üretim ve ihracatta katma değer odaklı değişimin sağlanması adına büyük önem taşıyor. Açıklanan eylem planları ortak akılla yeni bir kalkınma hamlesi için çözüm üreten bir anlayışı harekete geçirecektir. Bilhassa finans kuruluşlarımızın sermaye yapılarının güçlendirilerek reel kesime sağlayacağı destekler, iş dünyamızın ülkemizin yeni büyüme hikayesindeki etkin rolünü kuvvetlendirecektir. Diğer taraftan vergi uygulamalarının tabana yayılması ve tasarrufları artırıcı tedbirlerin planlanması da ekonomimizdeki kronik sorunların çözümüne olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

Açıklanan reform paketinin başarıyla uygulanacağına inandığını vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

“Ülkemizin büyüme hedefleri doğrultusunda gerek yüksek teknolojili üretim ve ihracat gerekse de firmalarımıza uluslararası alanda rekabet avantajı sağlamak amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdiğimiz Bursa'da iş dünyası olarak azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Berat Albayrak'a ve ekonomi yönetimimize piyasa aktörlerine verdikleri güven ve destekler için teşekkürlerimizi sunuyorum.”