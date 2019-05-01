BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası nisan ayı meclis toplantısı Vali Yakup Canbolat'ın iştirâkiyle yapıldı. Toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, ikinci görev dönemlerinde bir yılı, toplam görev sürelerinde ise 6 seneyi geride bıraktıklarını söyledi. Bu zaman zarfında hayata geçirilen projelerle BTSO'nun bir uzmanlık merkezi hâline geldiğini kaydeden Başkan Burkay, “Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle şehir ekonomimizde önemli bir değişim ve dönüşüm sürecini hayata geçirmeyi başardık.” diye konuştu.

Bilhassa son bir yılda ülke ekonomi gündeminin çok yoğun olduğunu belirten Başkan Burkay, buna rağmen odak noktalarını hiç kaybetmediklerini ve BTSO üyelerinin bu zorlu süreci atlatmalarını sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Şehir ekonomisinin nitelikli dönüşümü adına Model Fabrika'yı hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden İbrahim Burkay, “TEKNOSAB, KOBİ OSB ve GUHEM gibi projelerde çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. UR-GE projelerimizin sayısı son bir yılda iki kat artarak 20'ye ulaştı. Üyelerimizin rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla Yenişehir'de hava kargo taşımacılığını da hizmete açtık. Tüm bunlarla birlikte enflasyonla mücadeleden istihdam seferberliğine kadar milli dayanışma ruhunu diri tutan çalışmalarımızla ülkemizin moral ve motivasyon kaynağı olduk. Bursa Büyürse Türkiye Büyür inancıyla üyelerimize, kentimize ve ülkemize değer katan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Dünya genelinde başta gelişmiş ekonomilerde olmak üzere ciddi bir daralma yaşandığını ifade eden Başkan Burkay, yaşanan sürecin yalnızca Türkiye'ye has bir durum olmadığını ifade etti. Yaşanan krizlerin fırsatları da beraberinde getirebileceğine dikkati çeken İbrahim Burkay, “Şu anda hiçbir ülke rahat bir dönemden geçmiyor. Bu sürecin iyi yönetilmesi durumunda ticaret pastasından aldığımız payı artırabiliriz. BTSO olarak potansiyeli olan pazarlarda UR-GE projelerimizle ihracat atağımızı sürdüreceğiz. Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika öncelikli hedef pazarlarımız arasında. Ayrıca son dönemde ciddi kaybımızın olduğu yakın coğrafyamızda İran'da, Irak'ta ve Türk Cumhuriyetlerinde atılımlarımız olacak. Bu pazarları ihracatımızı sırtlayacak pazarlar olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'a göreve geldiği günden beri BTSO projelerine gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür eden Başkan Burkay, “TEKNOSAB projemizi de Sayın Valimizin liderliğinde sürdürüyoruz. Sanayi alanları, Bursa'nın 11 bin kilometrekarelik toplam yüz ölçümü içerisinde yalnızca binde 8'lik bir bölümü kapsıyor. Sanayide oluşturacağımız TEKNOSAB gibi orta yüksek ve ileri teknoloji yatırımlarına uygun alanlarla ve mekansal planlama ile bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 2,3'e taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“SANAYİ BURSA İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

İş dünyası temsilcileri ile birlikte ilk kez bir meclis toplantısına katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yakup Canbolat, katma değer oluşturan, üreten ve istihdam oluşturan iş insanlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bursa'nın sanayide Türkiye'nin lokomotif kentlerinden olduğunu belirten Vali Canbolat, “Bursa için sanayi vazgeçilmez bir sektördür ve daha ileri taşınmalıdır. Bu anlamda odamız öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB projesinin Türkiye'nin en gözde projeleri arasında yer aldığını düşünüyorum. Başkanımızın mekânî planlamaya dâir görüşlerine de katılıyorum. Daha fazla üreten ve daha fazla sanayisi olan bir şehir arzu ediyoruz” diye konuştu.