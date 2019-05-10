BTSO, Bursa'ya yeni arabulucular kazandırmaya devam ediyor

Tahkim ve arabuluculuk konularında Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ticari uyuşmazlıkların çözümünde etkili olacak yeni arabulucuları Bursa'ya kazandırmaya devam ediyor.

Ticari uyuşmazlıkların alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturulması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiren BTSO, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu ortaklığında yeni eğitim programlarını sürdürüyor. Tahkim ve İleri Arabuluculuk eğitimlerinin yanı sıra ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Yüksek Lisans Bölümü'nden mezun olanların uluslararası diplomaya sahip olması noktasında da çalışma yürüten BTSO, Temel Arabuluculuk eğitimleri sertifika törenini gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, "İş dünyasında yaşanan hukuki sorunları mahkemeye taşınmadan çok daha kısa sürede ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren merkezimiz ile iş dünyasının yaşadığı uyuşmazlıklara daha hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Arabuluculuğun işçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından ‘dava şartı' olarak uygulandığını belirten Irmak Aslan, şöyle konuştu:

“Arabuluculuk 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, ticari alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda uygulanmaya başlandı. İlklerin şehri olan Bursa'mızda BTSO olarak tahkim ve arabuluculuk alanındaki çalışmalarımıza da çok öncesinde başlamıştık. BTSO TAM Türkiye'de tahkim hakemi ve avukatları ile arabulucuların yetiştirildiği önemli bir merkez. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Uluslararası Tahkim Hakem Kurumu ortaklığında yeni projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”