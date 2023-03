BTSO Geçici Yaşam Merkezi depremzedelerin yaralarını saracak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 6 Şubat depremlerinde en fazla hasar alan şehirlerden biri olan Hatay'da, acil barınma ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla kurulan Geçici Yaşam Merkezi'nde ilk konteynerlerin kurulumları tamamlandı.

Bursa iş dünyası Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı ağır tahribatın izlerini silmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 14 milyonluk nüfusun hayatını doğrudan etkileyen afetin yaralarını sarmak için yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Deprem anından itibaren seferberlik anlayışıyla harekete geçen BTSO, iş dünyasının destekleriyle Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ni Deprem Yardım Toplama Merkezi'ne dönüştürerek başlattığı yardım kampanyasıyla gıdadan jeneratöre, iş makinesinden uyku tulumuna kadar bölgenin acil ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin yer aldığı 600'ü aşkın TIR'ı afet bölgelerine gönderdi. Deprem bölgesinde ‘Sahra Mutfakları' ile yemek desteğinde bulunan Bursa iş dünyası, BTSO öncülüğünde erzak ve hijyen paketleri konusunda da yardım kampanyaları başlattı. BTSO, afetten en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da acil barınma ihtiyacına dönük olarak da ‘Geçici Yaşam Merkezi' kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk konteyner kurulumları yapıldı

BTSO'nun AFAD koordinasyonunda hazırlıklarını hızla sürdürdüğü ‘Geçici Yaşam Merkezi'nde ilk konteyner kurulumları gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Şenocak ve Şakir Özen ile BTSO Meclis Üyeleri Fatih Dursun ve Selçuk Bedir, bölgede yapılan çalışmaları yakından inceledi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerine eşlik etti.

“Hayatın hızla normal akışına dönmesi lazım”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, “6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 şehrimizde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açtı. Hayatını kaybeden 48 binin üzerindeki her bir vatandaşımızın, yaralanan 115 bin insanımızın her birinin acısı yüreklerimizdeki tazeliğini koruyor. Öncelikle depremde yaşamını yitirenleri rahmetle anıyor, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi. “BTSO olarak bizler de 52 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız.” ifadelerini kullanan Şenocak, şöyle devam etti: “11 şehirde yaşanan yıkımın izlerini silmek, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için hepimize görev düşüyor. Bu kapsamda BTSO olarak 1.000 konteyner kurmak için hazırladığımız proje kapsamında altyapı çalışmaları tamamlanan ‘Geçici Yaşam Merkezi'mizde ilk konteyner kurulumlarımızı gerçekleştirdik. Montajlarımız sürüyor. Burada hayatın hızla normal akışına dönmesini arzu ediyoruz.”

“Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmalıyız”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen de depremin yaşandığı ilk günden bu yana afetzedeler için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi. BTSO'nun iş dünyası destekleriyle ve AFAD koordinasyonuyla hayata geçirdiği Geçici Yaşam Merkezi'ne ilişkin bilgi veren Özen, “Bizim konteynerlerimizde mutfak, tuvalet, banyo, oturma grupları ve ranzalar bulunuyor. Buradaki insanlarımız için geçici bir yaşam alanı oluşuyor. Ayrıca yine iş dünyamızın destekleriyle bölgede kurulan sahra mutfaklarında depremzedelerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılamak için destekte bulunduk. Sahra Mutfağı ile sıcak yemek desteğimizi, ‘Geçici Yaşam Merkezimizi' tamamladıktan sonra da bölgenin ihtiyacına göre sürdüreceğiz. Bölgeyi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız.” diye konuştu.

Antakya TSO'dan Bursa iş dünyasına teşekkür

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, “Burada büyük bir yıkım, büyük bir trajedi var. Hatay'ın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için süper teşvik paketlerine ihtiyaç var. Hatay maalesef tarihinde ilk kez göç alan değil, göç veren bir il durumunda. İnsanları bir araya getirmek önemli. Altyapı hizmetleri, barınma ihtiyacı, gıda ve hijyen yardımları, Hatay için kritik önem arz ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Hatay'a sahip çıkabilmek adına Bursalı iş insanlarımızın ve hayırseverlerimizin desteklerini memnuniyetle karşılıyoruz. Başta Sayın İbrahim Burkay Başkanımız olmak üzere Bursa iş dünyasına teşekkürlerimi arz ediyorum.” dedi.