BTSO heyetinden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yöneticileri Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile Belediye Başkanı Ali Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Özkan'a başarılar dileyen Burkay, yeni dönemde de Karacabey için birbirinden güzel projelerin hayata geçirileceğine inandığını söyledi. İlçenin mevki olarak avantajlı durumda olduğunu belirten Burkay, “Karacabey her yönüyle sürekli gelişmeye devam ediyor. Özellikle yakın bir gelecekte ilçe sınırlarında faaliyete geçecek olan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), ilçenin gelişimi açısından büyük avantaj sağlayacak” dedi.

TEKNOSAB'ın yüksek teknoloji üretiminin merkezi konumunda olacağını ifade eden Burkay, buradaki fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte birçok kişiye iş imkânı doğacağını ve Karacabey'e büyük katma değer sağlanacağını kaydetti.

TEKNOSAB bölge ekonomisine katkı sağlayacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, BTSO heyetine teşekkürlerini iletti. Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif açıdan bütün yönleriyle gelişimine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Özkan, “TEKNOSAB'ın gerek istihdam gerek bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkısı olacak. Bizler de bu projenin içinde olmaktan son derece mutluyuz” dedi.