BTSO iftar sofraları 15 günde 30 bin kişiyi ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘ramazanda birlikte olalım' temasıyla düzenlenen ‘iftar sofraları', 15 günde 30 bin Bursalı vatandaşı ağırladı.

BTSO tarafından geleneksel hale gelen iftar sofraları, ramazan ayında Bursalıları buluşturmaya devam ediyor. Bursalı hayırsever iş insanları ve kurumların destekleriyle hazırlanan ‘BTSO İftar Sofraları'nda, bu yıl 7. defa iftar heyecanı yaşanıyor. Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı ve Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Meydanı'nda Bursalıları ağırlamaya devam eden BTSO İftar Sofraları, “ramazanda birlikte olalım” temasıyla her gün yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlıyor. 6 yıldır yaklaşık 400 bin Bursalıyı İftar Sofraları'nda buluşturan BTSO, bu yıl da 15 gün boyunca 30 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, birlik ve beraberlik duygularının zirve yaptığı ramazan ayının ilk 15 gününü geride bıraktıklarını söyledi. 7 yıldır düzenlenen iftar sofraları organizasyonunda şimdiye kadar 400 bin vatandaşı aynı masada buluşturduklarını belirten Burkay, organizasyonun vatandaşlar arasında dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Bu yıl ilk 15 günde 30 bin vatandaşı iftar sofralarında ağırladıklarını dile getiren Burkay, “Her akşam iş insanlarımız ve kurumlarımızın destekleriyle kurduğumuz iftar sofralarımız, hemşehrilerimizi bir araya getiriyor. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünün sergilenmesi adına güzel bir örnek oluşturan iftar sofralarımıza katkı sunan iş dünyası temsilcilerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.