BTSO İftar Sofralarında ilk oruçlar açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından geleneksel hale getirilen ‘İftar Sofraları'nda ramazan ayı heyecanı başladı. Ramazan ayının ilk gününde Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde BTSO tarafından kurulan iftar çadırlarında yaklaşık 2 bin kişi birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

Bursalı hayırsever iş insanları ve kurumların destekleriyle hazırlanan ‘BTSO İftar Sofraları'nda, bu yıl 7. defa iftar heyecanı yaşanıyor. Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı ve Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Meydanı'nda Bursalıları ağırlamaya başlayan BTSO İftar Sofraları, “Ramazan'da Birlikte Olalım” temasıyla her gün yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlıyor. 6 yıldır yaklaşık 400 bin Bursalıyı İftar Sofraları'nda buluşturan BTSO, bu yıl da ramazan ayı boyunca yaklaşık 60 bin kişiyi aynı masa etrafında buluşturacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 11 ayın sultanı ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. BTSO olarak, 7 yıldan bu yana düzenledikleri ve artık geleneksel hale gelen ‘İftar Sofraları' organizasyonunun Bursalıların buluşma noktası haline geldiğini ifade eden Başkan Burkay, “Ramazan ayı sosyal bütünleşmenin yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. BTSO İftar Sofraları, her sene olduğu gibi bu sene de Bursalıların buluşacağı adres olacak. 400 binden fazla vatandaşımızı ağırladığımız İftar Sofraları, Bursalıların birlik ve beraberlik içerisinde aynı masada iftar yapmalarına vesile oluyor. Rahmet ve mağfiret ümidinin tazelendiği, gönüllerin arındığı, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutluyorum” dedi.