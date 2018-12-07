BTSO ihracat hamlesine devam ediyor

Kimya UR-GE projesi çerçevesinde 15 ayrı ülkeden 70 iş adamı Bursalı firmalarla ikili iş görüşmesi yaptı.

Türkiye'nin en fazla UR-GE Projesi yürüten kurumlarından olan BTSO, yılın son alım heyeti organizasyonuna imza attı. Yıl boyunca bebe ve çocuk konfeksiyonundan gıdaya; uzay havacılık savunmadan makine sektörüne yönelik birçok alım heyetinde yüzlerce alıcıyı Bursa'ya getiren BTSO, ‘Bursa Chemistry Cluster' (BURCHEM) kurumsal markası altında bir araya gelen Kimya UR-GE Projesi'nde yeni bir alım heyeti gerçekleştirdi. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi'nde (BUTEKOM) gerçekleştirilen alım heyeti programına 25'e yakın Bursalı firma iştirak etti.

Alım heyetinde farklı coğrafyalardan iş profesyonelleri iş birliği için Bursalı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. Azerbaycan, İran, Kosova, Moldova, Rusya, Sırbistan, BAE, Mısır, Fas gibi 15'e yakın ülkeden 70 iş adamı B2B organizasyonunda iş birliğinin yollarını aradı.

Alım heyeti programının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Türkiye'nin 2. büyük ihracatçı şehri Bursa'nın gelişmiş altyapısı, dinamik girişimcileri ve yüksek iş kalitesi ile ülkenin büyümesine ciddi katkı sunan bir kent olduğunu vurguladı. 200'e yakın ülke ve bölgeye ihracat yapma başarısı gösteren Bursa'da kimya sektöründe önemli markaların yer aldığını ifade eden Gülmez, “Bursa iş dünyası olarak sektörümüzün rekabetçiliğini ve dış ticaretini güçlendirmek adına adımlar atıyoruz. Kimya sektörünün en önemli çıkış noktası ihracattır. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz Kimya UR-GE projemiz sektörümüzün rekabetçiliğine güç katıyor. Alım heyeti organizasyonumuzun Bursa'mıza ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kimya Konsey Başkanı İlker Duran, daha önce Kimya UR-GE Projesi kapsamında Güney Afrika, Kenya, Romanya, Bulgaristan, İran ve son olarak Moskova'da B2B organizasyonları gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen Kimya UR-GE Projesi'nin sektöre güç kattığını kaydeden Duran, “Sektörümüzün ana hedefi ülkemizin ihracat potansiyelini artırmaktır. Alım heyeti organizasyonları da sektör temsilcilerimizin yeni iş ortakları bulmasına katkı sağladı” ifadelerini kullandı.

Alım heyeti programına katılan yabancı firmalar da organizasyondan memnun kaldı. Moldova'dan gelen İgor Borza, Bursa'nın sanayi ve ticaret alt yapısının oldukça güçlü olduğunu belirterek, “Bursa'nın kimya sektöründe ciddi potansiyeli sahip olduğunu yakından gördük. Bursalı firmalarla güzel işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum“ dedi.

Fas'tan gelerek Bursalı firmalarla buluşan Bouchra Asta, ise Bursa'nın kimya sektöründe üretim yelpazesinin oldukça fazla olduğunu belirterek, “Bursalı firmaların üretim tecrübesi oldukça iyi. Bursa'dan yeni iş bağlantıları ile Fas'a döneceğim” şeklinde konuştu.