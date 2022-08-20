BTSO KOBİ Konseyi ilk toplantısını yaptı

BTSO KOBİ Konseyi Toplantısı'nda iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, “Bursa gibi 16 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış bir üretim kentinin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için yeni yatırım alanları oluşturmak olmazsa olmazımız.” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından sektörlerin gelişimine liderlik etmek amacıyla oluşturulan sektör konseyleri faaliyetlerini sürdürüyor. Kent ve ülke ekonomisinin dinamosu olan KOBİ'lerin rekabetçiliğini artırmak ve sürdürülebilir büyümesine imkan sağlamak için çalışan BTSO KOBİ Konseyi'nin ilk toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı toplantıda şehir içindeki düzensiz sanayi alanlarındaki KOBİ'lerin talepleri ve mekânsal planlama ihtiyacı değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'deki oda ve borsalar arasında ilk kez 2013 yılında BTSO tarafından sektörel konseylerin oluşturulduğunu söyledi. Sektörlerin gelişimi ve kamu-özel sektör arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda konseylerin büyük bir rol oynadığını ifade eden Başkan Burkay, 25 konsey yapılanmasına ilave olarak KOBİ Konseyi'ni de oluşturduklarını belirtti.

“Yeni yatırım alanları ile orta ihracat sendromunu aşarız”

Bursa ve Türkiye'nin kalkınması açısından KOBİ'lerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Burkay, “KOBİ'lerimizin üretim ve ihracattaki gücünü korumayı ve şehrimizi ülkemizin zenginlik merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada en fazla önem verdiğimiz konuların başında mekânsal planlama geliyor. Bursa'nın toplam yüzölçümü içerisinde binde 8 paya sahip olan sanayi, kent ekonomisine yüzde 45 katma değer sağlıyor. Bursa şu anda Türkiye'de teknolojik dönüşüme en hazır kent konumunda. 4,5 dolarlık kilogram başına ihracat birim değeri ile Avrupa'nın birçok ülkesinden iyi bir performans sergiliyoruz. Zaten yüksek teknoloji üretmeden bu kadar sınırlı bir alanda 16 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak mümkün değil. Ancak Bursa, son yıllarda ihracatta 16 milyar dolar eşiğine takılıp kalmış vaziyette. Orta ihracat sendromu olarak tanımladığımız bu süreci aşabilmemiz için sanayiye ayrılan payı artırmamız gerekiyor.” dedi.

“Şehir içindeki düzensiz sanayi alanlarında 230 bin kişi çalışıyor”

Bursa'daki sanayi alanlarının yüzde 47'sinin OSB'ler dışında kalan düzensiz sanayi alanı olarak tanımlandığını ifade eden Başkan Burkay, şehir içindeki bu firmalarda 230 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Bu durumun Bursa'da trafik ve çevre sorunları gibi kronikleşen problemlere yol açtığını ifade eden Başkan Burkay, “Bu alanları mekânsal planlama ve akıllı şehircilik ile şehrin dışına taşımalıyız. Bursa'ya son yıllarda çok önemli altyapı yatırımları yapıldı. Şehrin doğu ve batı yakasında uydu kentlerle birlikte, otoyol, demiryolu ve liman bağlantılı, lojistik merkez ve arıtma tesislerinin yer aldığı, yeni nesil planlı endüstri alanlarının oluşturulması sanayimizin dönüşümüne imkan sağlarken; üretim ve ihracat değerlerimizi de yeni bir eşiğe taşıyacaktır. Mekansal planlama Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesinin önünü açarken, iş gücüne katılmayan hali hazırdaki 900 bin kişilik nüfusun istihdama katılımını da sağlayacak yeni yatırım alanları oluşturabilir. Bu konuda ilk etapta kent merkezindeki düzensiz sanayi alanlarında faaliyet gösteren 2.556 KOBİ'mizden taşınma taahhüdü almıştık. Sadece bu KOBİ'lerimizin 14 milyon metrekarelik yer talebi var. Sayın Valimizin, milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve yerel yönetimlerimizin bu konuda destekleri ve olumlu yaklaşımları var. Büyükşehir Belediyemiz 1/100 binlik plan konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kentin anayasası olarak değerlendirilen 1/100 binlik planın oluşturulmasında tüm taraflarla beraber iş dünyamızın da görüşlerini dikkate alarak çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyor, çalışmanın tüm kentin beklentilerini karşılayacağına inanıyorum. Sayın Bakanımız Efkan Ala'nın da her zaman desteğini görüyoruz. BTSO olarak bizler iş dünyamızın iradesini beyan ediyoruz. Firmalarımız büyümek istiyor ve bunun için de yeni yatırım alanlarına ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa'nın Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bursa'ya son yıllarda çok sayıda ulaşım ve altyapı yatırımı yapıldığını hatırlatan Efkan Ala, “Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir otoyolu ve son olarak hızlı tren hattı projesi Bursa'nın potansiyelini güçlendirecek önemli yatırımlar. Planlı sanayi bölgeleri oluşturmak, bu bölgeleri demiryolu ile limana bağlamak problemleri ortadan kaldırabilecek bir kurgu. TEKNOSAB bunun güzel bir örneği. İş dünyası ile çok iyi bir diyaloğumuz var. Hep beraber çalışıyoruz. Bursa gibi 16 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış bir üretim kenti için KOBİ OSB gibi projeler olmazsa olmaz. Bunu çözeceğiz. Merkezi ve yerel idare olarak bu ihtiyaçlara cevap vermek bizim öncelikli işimiz. Bursa bu konuda en avantajlı kentlerden biri. Bursa'da binde 8 gibi sınırlı bir paya sahip olan sanayinin hangi bölgelerde genişleyebileceğini belirlemek gerekiyor. Bursa'nın gelecek perspektifini görmek lazım. Biz iş dünyasının destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“1/100 binlik plan şehrin geleceğini inşa edecek”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kentin geleceğini inşa edecek 1/100 binlik çevre düzeni planı için çalıştıklarını söyledi. Konunun tüm tarafları ile istişarelerde bulunarak süreci yürüttüklerini belirten Gürkan, “Planlı sanayi konusu bizim olmazsa olmazımız. Sanayicilerimizden bu konuda çok fazla talep geliyor. Talepleri karşılayacak alanları planda belirlersek daha kolay ilerleyebiliriz. Trafik ve çarpık kentleşme gibi sorunların çözümü planlı sanayiden geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunun adaletli bir şekilde yapılması taraftarı. Şu anda 2556 firmanın öncelikleri üzerinden hareket edeceğiz. Kolay bir süreç değil. Tüm tarafların katkısı ile şehrimizin gelecek 50 yılına yön verecek bir plan oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Toplantıda farklı sektörlerde faaliyet gösteren konsey üyeleri de talep ve önerilerini dile getirdi. BTSO Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Burhan Sayılgan, dört yıldan bu yana KOBİ OSB projesinin hayata geçmesini beklediklerini belirterek, “Bursa, düzensiz sanayinin hepsini planlı bir bölgede toplayacak imkana sahip. Konya, Kayseri, Adana ve İskenderun'da bunun örnekleri var. Gıda Konseyi Başkanı olarak bizim konseyimizde ve komitemizde yeni yatırım alanına geçmesi halinde ihracat ve istihdamını 5 kat artıracak 400'den fazla firma bulunuyor. Bursa'da bu çok büyük bir ihtiyaç ve bu işe bir nokta koyulması gerekiyor.” diye konuştu.

BARSİAD Başkanı ve KOBİ Konseyi Üyesi Arif Demirören, Bursa'nın düzenli bir şehir olması için gayret gösterdiklerini söyledi. Bursa'da imalatın yüzde 47'sinin düzensiz sanayi alanlarında gerçekleştiğini kaydeden Demirören, “Bursa'ya bu yakışmıyor. Kentimiz ihracatta artık yerinde sayıyor. Bursa üretimle kalkınsın, sanayi güçlensin diyoruz ancak sanayicilerimize binde 8'lik alan çok görülüyor. Bu konuda Sayın Bakanımızın desteğini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konsey Üyesi Cafer Yıldız, KOBİ OSB projesinin duyurusu yapıldığında ilk 15 günde 2.600'e yakın firmanın müracaat yaptığını hatırlattı. Yıldız, “Zor şartlar altında çalışan firmalarımız var. Bu proje Bursa için elzem. Gerek planlı kentleşme gerekse de sanayinin gelişimi açısından bu projenin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bugün Sayın Bakanımız Efkan Ala'nın da toplantımıza katılması bizim için güzel oldu. Sayın Bakanımızın desteklerini bekliyoruz.” diye konuştu.

“Çalışan kapasitemizi 5 kat arttırmaya hazırız”

BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Turgay Güler, 1983 yılında yapılan Gıda Sitesi'nin artık sektörün ihiyaçlarına karşılık veremediğini söyledi. Güler, “Üzülerek söylüyorum ki Bursa, Türkiye'nin en kötü gıda sitesine sahip şehri durumunda. Bu şartlar altında bizim gelişip büyüme imkanımız yok. Avrupa'dan müşterimiz imalat yerimizi görmeye geldiğinde şaşkınlık yaşıyorlar. Bana bir yer gösterilirse ben çalışan kapasitemi 5 kat büyüteceğime söz veriyorum. Çünkü talep var.” dedi.

KOBİ Konseyi Üyesi Serdar Burulday, kalıpçıların yer sıkıntısının büyük olduğunu ifade etti. Burulday, “Firmalarımız alan yetersizliğinden ötürü müşteri gelmesin diye dua eder hale geldi. Firmalarımız Çalı ve Kayapa arasına sıkışmış durumda. Buradaki üreticilerimiz küçük ölçekli olsa da ihracat potansiyeli yüksek firmalar. Altyapı imkanları gelişmiş, planlı sanayi alanlarına taşınmamız durumunda Avrupa ile daha güçlü şekilde rekabet edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

KOBİ Konseyi Üyesi Veys Faruk Balkanoğlu, Küçükbalıklı ve Altınova'da dört ayrı alanda, 3-4 katlı binalarda ayakkabı imalatı yaptıklarını söyledi. Balkanoğlu, “Toplam 11 bin metrekare alanımız var ama dörde bölünmüş durumdayız. 150 kişi istihdam ediyoruz. Son iki yıldır ihracata ağırlık vermeye başladık. Yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ancak müşterilerimiz yurt dışından fabrikamıza gelince şaşırıyorlar. Üretim alanlarımızı geliştirmek istiyoruz.” dedi.