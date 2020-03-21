BTSO koronavirüs krizine karşı acil eylem planı hazırladı

Üyelerini içinde bulundukları sancılı dönemde yalnız bırakmayacaklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “TOBB ile birlikte hazırladığımız ‘Nefes Kredisi Paketi'ni kısa süre içerisinde firmalarımızın kullanımına sunacağız. Üyelerimiz faaliyet belgesi gibi işlemlerini de Nisan ayı sonuna kadar online ve ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. BTSO bünyesinde sektör temsilcilerimizle oluşturduğumuz kriz yönetim ekibimizle de iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BTSO, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Bursa'da sanayi ve ticaret hayatına etkisini analiz etmek, üyelerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek üzere harekete geçti. Anket çalışmasıyla Bursa iş dünyasının sorun, öneri ve taleplerini alan BTSO, üyeleriyle etkileşimi artırmak ve iş dünyasının beklentilerine proaktif bir yaklaşım sergilemek üzere ‘Üye Whatsapp İletişim Hattı' kurdu. ‘05331454613' numaralı üye iletişim hattı, 7 gün 24 saat boyunca hizmet sunacak. BTSO, web sitesinde oluşturduğu ‘BTSO Yanınızda' panelinden ve btsoyaninizda@btso.org.tr mail adresi üzerinden de 44 bini aşkın üyesinin görüş ve önerilerini alabilecek.

"Belgeler ücretsiz"

Korona virüse karşı başlatılan tedbirler kapsamında üyelerinin belge temininde internet portallarını kullanmalarını amaçlayan BTSO, ‘Dijital Oda' projesiyle verdiği hizmetlere, ‘Faaliyet Belgesi', ‘İngilizce Faaliyet Belgesi' ve ‘İhale Durum Belgesi'ni de ekledi. BTSO üyeleri, www.btso.org.tr uzantılı web sitesi üzerinden online başvuru ile belgelerini Oda Hizmet Binası'na gitmeden temin edebilecek.

"BTSO üyeleri nefes alacak"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, korona virüsle mücadele kapsamında proaktif ve sonuç odaklı faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Korona virüsün insan hayatını olduğu kadar işletmelerin geleceğini de tehdit ettiğini belirten Başkan Burkay, “Üyelerimizin yaşanan bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koyuyoruz. Bugüne kadar üyelerine en fazla finansman desteği sağlayan Oda olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte çalışmalarını yürüttüğümüz avantajlı bir finansman paketini kısa süre içinde firmalarımızın kullanımına sunacağız. Bu zorlu süreçte iş dünyamız için can suyu olacak ‘Nefes Kredisi'ne ilişkin detayları yakında paylaşacağız.” dedi.

"Destek paketine ilave önlem ve tedbirler bekliyoruz"

Başkan Burkay, Bursa ve Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, üyelerden gelen sorun ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan önlemlerin iş dünyası için önemli olduğunu kaydeden Başkan Burkay, önümüzdeki süreçte destek paketine yeni tedbirler ilave edilmesini beklediklerini vurguladı. Burkay, “BTSO olarak üyelerimizin görüşlerini çok önemsiyoruz. Acil eylem planımız kapsamında bizlere iletilen tüm sorun ve çözüm önerilerini TOBB ve Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla paylaşıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu virüs salgınını atlatarak, hedeflerimize çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz.” diye konuştu.