BTSO MESYEB meslek sayısını 84'e yükseltti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Bursa'ya kazandırılan Türkiye'nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB, meslek kapasitesini 84'e çıkardı. MESYEB, şimdiye kadar 53 binden fazla çalışanı meslekî yeterlilik belgesi sahibi yaptı.

BTSO MESYEB son 5 yılda sadece Bursa'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında sınav ve belgelendirme hizmeti verdi. İş dünyasının talepleri doğrultusunda farklı sektörlerde ve mesleklerde faaliyet gösteren MESYEB, yetkili olduğu mesleklerin sayısını artırdı.

Otomotiv sektöründe 21, makine - metal sektöründe 13, inşaat sektöründe 16, enerji sektöründe 8, tekstil sektöründe 6, kaynak sektöründe 6, asansör sektöründe 4, plastik sektöründe 3 meslekte olmak üzere toplam 77 meslekteki sınav ve belgelendirme yetkisine sahip BTSO MESYEB'de meslek sayısı Aralık ayı itibariyle 84'e yükseldi. Kapsam genişletme başvurusunun ardından MYK ve TÜRKAK tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan MESYEB, 7 yeni mesleği kapsam alanına aldı. MESYEB artık elektrik pano montajcısı, köprülü vinç operatörü, plastik profil üretim operatörü, kuaför ve güzellik uzmanı mesleklerinde de meslekî yeterlilik belgesi hizmeti veriyor.

Alt yapı ve kapasite olarak Türkiye'nin en büyük sınav ve belgelendirme kuruluşu olan BTSO MESYEB, Türkiye'de 50'den fazla şehirde hizmet verdi. Merkez, Mayıs 2016'dan bu yana 53 bini aşkın çalışanı belgelendirdi.

BTSO olarak insana yatırım anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa'nın mesleki nitelikleri gelişmiş insan kaynağı ile uluslararası alandaki rekabet gücünü daha da artırdığını söyledi. 2014 yılında hayata geçirilen MESYEB'in önemli bir misyon üstlendiğini dile getiren Başkan Burkay, “Uluslararası alandaki güçlü konumunu da her geçen yıl daha da pekiştiren Bursa, vasıflı insan gücüyle hedeflerine çok daha rahat ulaşacaktır. İş dünyamızın ihtiyaç ve beklentilerine göre merkezimizin sınav ve belgelendirme yetkisi olduğu meslek sayımızı 84'e yükselttik. Kalite ve nitelikten ödün vermeden merkezimizin kapasitesini artırmaya devam edeceğiz” dedi.