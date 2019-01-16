BTSO Mobilya Sektör Konseyi ilk toplantısını yaptı

Konsey Başkanı Ahmet Raşit Karaaslan, konseyin yeni dönem yol haritasını belirlediklerini belirterek, “Sektörün ihracatına ve katma değerli üretimine güç katacak önemli adımlar atacağız” dedi.

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren 23 sektör konseyi, 2019 yılında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mobilya Sektör Konseyi'nin toplantısı yapıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO olarak üyelerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek mekanizmalarını harekete geçirmeye ve iş dünyasını geleceğe hazırlamak adına sürdürdükleri çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Sektörel konseylerin stratejik alanlarda tüm şehir dinamiklerini aynı masa etrafında buluşturduğunu dile getiren Gülmez, “Dinamik bir yapıya kavuşan konseyimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Üretim kabiliyeti ve istihdama katkısıyla Bursa ekonomisine dinamizm katan mobilya sektörümüzü gerek yurt içi pazarlarda gerekse de ihracatta çok daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz” İfâdelerini kullandı.

BTSO Mobilya Konseyi Başkanı Ahmet Raşit Karaaslan, sektörün ilk toplantısının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Konseyin gündem maddeleri arasında yer alan UR-GE projesi ile sektörün ihracatına ve rekabetçiliğine güç katmayı hedeflediklerini kaydeden Karaaslan, konsey olarak ayrıca ‘Mobilya Zirvesi' yapılması konusunda çalışma başlatacaklarını vurguladı. Sektörün ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamak için Küresel Fuar Acentesi projesi ile yurt dışı fuar organizasyonlarına imza atacaklarını kaydeden Karaaslan, mobilya konseyi olarak yeni dönemde sektöre daha fazla dinamizm katacak çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.