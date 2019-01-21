BTSO Sağlık Konseyinden ‘ortak akıl' çağrısı

Oda binasındaki toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, meslek komite ve sektörel konseylerin BTSO'nun makro projelerin sürükleyici gücü olduğunu söyledi. Konseylerin sektörlerle ilgili belirlediği stratejilerin şehir ekonomisine dinamizm kattığını ifade eden Onur, “2013 yılından bu yana sektörel konseyde 2 bin 700'ün üzerinde iştirakçiyle 100'ü aşkın konsey toplantısı gerçekleştirdik. Kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneğini sergileyen ve bu dönemde sayısını 23'e yükselttiğimiz konseylerimiz, kurumlar arasındaki sinerjinin artmasına da önemli katkılar sağlıyor” dedi.

Konsey Başkanı Erol Kılıç, sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, sektörün geleceğine yön veren projeler geliştireceklerini söyledi. Konsey toplantılarında farklı gündem başlıklarını detaylı bir şekilde işleyeceklerini ve çözüm bulmak için gayret göstereceklerini kaydeden Kılıç, “Sektör temsilcilerimizin yanı sıra akademisyenler, kamu kurumları, belediyeler, dernek temsilcilerimizle aynı masada buluşarak, güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Birbirimizi dinleyeceğiz ve fikir alışverişinde bulunacağız. Meselelerimizi kişiselleştirmeden, sektörümüze fayda sağlayacak konuları tartışabileceğimiz bir platform oluşturma çabasında olacağız. Hedeflerimiz ortak. Bu güç birliği içinde sektörümüze ve şehrimize değer katacak adımlar atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.