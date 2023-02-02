BTSO sektör konseylerinde yeni dönem başladı

Başkan Burkay, sektör konseylerinin ‘günü kurtaran değil geleceği inşa eden' bir anlayışla çalıştıklarını belirterek, yeni dönemde de her bir sektör için stratejik yol haritası oluşturacaklarını açıkladı.

Türkiye'de ilk kez BTSO tarafından hayata geçirilen sektör konseyleri yapılanmasında yeni dönem başkan ve başkan yardımcıları BTSO Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda buluştu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantıda sektörlerin geleceği, beklentiler ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayış

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni dönemde görev alacak konsey başkanları ve başkan yardımcılarına başarılar diledi. Türkiye'de konsey yapılanmasını ilk kez hayata geçiren Oda olduklarını kaydeden Başkan Burkay, “2013 yılında stratejik projelerin hayata geçeceği bir mekanizma oluşturmak istedik. Günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla çalışan konseylerimizde iş dünyamız, akademi ve kamu temsilcilerini bir araya getirdik. Yeni dönemde 22 konseyimiz faaliyet gösterecek. Ekonomideki değişimleri göz önünde bulundurarak konsey yapılanmamızı her dönemde yeniden düzenliyoruz. Statik değil dinamik bir yapı inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Her sektör için stratejik yol haritası

BTSO'nun gücünün güçlü yapılardan geldiğini vurgulayan Başkan Burkay, “Üye sayımız 56 bine ulaştı. Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biriyiz. Sektörlerimizin beklentilerini iyi tespit etmemiz gerekiyor. Üyelerimiz güçlendiğinde hem şehrimiz hem ülkemiz güçlenecek. Bu da ancak güçlü yapılarla mümkün.” diye konuştu.

Sektör konseylerinin yeni dönemde de önemli çalışmalar yapacağına inandığını ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Sektörlerin yol haritası ile ilgili bir çalıştay süreci başlatacağız. 2013 yılından gelen bir planımız var ama mutlaka revize edilmesi lazım. Pandemi sonrası konjonktür değişti. Bunu iyi okuyup, stratejik planlara yansıtmamız lazım. BTSO temsil ettiği ekonomik değer açısından ülkemiz için çok önemli kurum. Bu potansiyeli sektörlerimiz için doğru şekilde kullanarak, geleceğe en güçlü şekilde ilerleyeceğiz.”

Türkiye'de ilk sektör konsey yapılanması

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'nun gücünü 56 bini aşkın üyesinden aldığını söyledi. Sektörlere daha Geniş çaplı hizmet sunulması ve bu hizmetlerin geliştirilmesi noktasında Türkiye'deki oda ve borsalar arasında ilk defa BTSO bünyesinde sektörel konsey yapılanmalarının oluşturulduğunu ifade eden Uğur, “Kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sektör profesyonelleri, akademisyenler ile BTSO meclis ve komite üyelerini aynı masa etrafında buluşturan konseylerimiz, sektörlerin gelişimi ve kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin de güçlenmesi açısından önemli bir platform niteliği üstleniyor. Yeni dönemde tüm konseylerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörlere değer katan önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum.” diye konuştu.

“Gıda sanayisinde büyük potansiyele sahibiz”

Dış Ticaret Konseyi Başkanı ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, konuşmasında Bursa'da gıda sanayisinin gelişimine dikkati çekti. Bayizit, “Bundan 30 sene önce Uludağ'da yetişen çileği 50 cent'e ihraç ediyorduk. Bunu dondurulmuş şekilde 2 euro'ya, şimdi kurutarak kilosu 30 dolara ihraç eder hale geldik. Bursa'da tarımı konuşurken tarım sanayisini de konuşmamız lazım. Sektörde katma değerli üretim var. Önceleri yalnızca taze domates, taze soğan ihracatı yaparken UR-GE destekleri ile gıda sanayisinde birçok firmamız farklı ürünler ihracatına başladı. Projedeki firmalarımızın ihracatı 3 yıllık dönemde yüzde 25'in üzerinde artış gösterdi. Tarıma dayalı gıda sanayisinde bu anlamda olumlu sonuçlar alıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ OSB'ye 5 bin talep

BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, KOBİ'lerin kentin ekonomik büyümesindeki payını ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni dönemde odak noktalarının KOBİ OSB projesi olacağını dile getiren Yıldız, “Projede talep ve başvuru sürecimiz devam ediyor. İş dünyası kuruluşlarımızı ziyaret ederek süreçleri şeffaf bir şekilde kendileri ile paylaşıyoruz. Şu ana kadar plansız sanayi alanlarında faaliyet gösteren 5 bin civarında firmamızdan talep topladık.” dedi.

Eğitim konseyi önemli çalışmalara imza attı

BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, Eğitim Konseyi'nin başarılı ve uyumlu bir çalışma dönemi geçirdiğini anlattı. “Burası bir çözüm noktası.” diyen Bingöl, “Geçtiğimiz dönem çok iyi bir çalışma grubu oluşturduk. Sektörümüzün tüm paydaşları iç içe çalışmaya başladık. Birbirimizi çok iyi bilgilendirdik. Konsey yapılanmasını çok ciddi bir şekilde önemsiyorum. Gündeme getirdiğimiz her konunun gerek BTSO Yönetimi gerekse devlet nezdinde karşılığını aldık. Yeni dönemde de tüm konseylerimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum.” dedi.

E-ticaret lojistik merkezi ihtiyacı var

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı Başkanı İlker Özgüven, 7 trilyon dolara ulaşan perakende e-ticaret hacmine dikkati çekerek, Bursa'da e-ticaret lojistik merkezine ihtiyaç olacağını vurguladı. Lojistik Konseyi Başkanı Ersan Keleş de yeni dönemde Bursa'ya lojistik merkez yapılmasının en önemli önceliklerinden biri olacağını kaydetti.

Yeni konsey başkanları

Yeni dönemde ekonomide yaşanan değişimler göz önünde bulundurularak sektör konseyleri yapılanmasına KOBİ Konseyi, E-Ticaret ve Dijitalleşme, AB Uyum ve Yeşil Mutabakat, Savunma Sanayi ve Havacılık, Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseyleri eklenirken; Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri, Gıda ve Paketli Ürünler ve Makine-Metal Konseyi de yeni bir vizyonla kurgulandı.

Yeni dönemde görev yapacak konsey başkanları listesi ise şu şekilde; AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Vedat Kılıç, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konseyi Osman Akın, Dış Ticaret Konseyi Murat Bayizit, Eğitim Konseyi Gıyasettin Bingöl, Enerji Konseyi Erol Dağlıoğlu, E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi İlker Özgüven, Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Burhan Sayılgan, Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği Konseyi Hakan Hacızade, Hizmet Ticaret Konseyi Turgay Güler, İnşaat Konseyi Ali Tuğcu, Kimya Konseyi İlker Duran, KOBİ Konseyi Cafer Yıldız, Lojistik Konseyi Ersan Keleş, Makine Metal Konseyi Serdar Burulday, Mobilya Konseyi Mehmet Emin Kasapoğlu, OSB Konseyi Halil Ersan Özsoy, Otomotiv Konseyi Rengin Eren, Perakende Ticaret Konseyi Yüksel Taşdemir, Sağlık Konseyi M. Fatih Özkul, Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Abdullah Saner, Tekstil Konseyi Bayram Uçkun.