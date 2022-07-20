BTSO üyeleri Paris Premiere Vision Fuarı'nı ziyaret etti

Proje çerçevesinde tekstil sektörü temsilcileri Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, dünyanın önde gelen tekstil üreticileri ile markalarının bir araya geldiği Premiere Vision Fuarı'nı ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ihracatın artırılması ve sektörlere yeni iş fırsatları sunabilmek hedefiyle üyelerini uluslararası fuar organizasyonları ile buluşturmaya devam ediyor. Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde tekstil sektörü temsilcilerinden oluşan 41 kişilik BTSO heyeti, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Premiere Vision Fuarı'nı ziyaret etti. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun'un da yer aldığı heyet, bu yıl ilk kez temmuz ayında düzenlenen fuarda 2023-24 sonbahar-kış trendlerini inceledi. Dünyanın önde gelen bin 200 markasının ultra premium koleksiyonlarını görücüye çıkardığı fuarı 3 gün boyunca 118 ülkeden 23 bini aşkın kişi ziyaret etti. Fuara Türkiye'den 212 firma katılırken, bu firmaların 59'u Bursa firması oldu. Uluslararası alıcıların yanı sıra tasarımcılar, stilistler, üretim yöneticileri, moda ve aksesuar markalarının yöneticilerini bir araya getiren fuarda Bursalı firmalar önemli iş bağlantılarına imza attı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi organizasyonu ile Premiere Vision ve Texworld Fuarlarını ziyaret ettiklerini söyledi. Bursalı firmaların her iki fuarda da yoğun bir ilgi ile karşılaştığını gözlemlediklerini belirten Uğur, “Firmalar oldukça memnun. Burada yapılan görüşmelerin siparişe dönüşmesi ve ihracata katkı sağlaması en önemli hedefimiz. BTSO üyelerini en prestijli fuar organizasyonları ile buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, Bursa'nın tekstil sektöründeki gücünü Paris'te tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyledi. Sektörde her geçen yıl daha iyi bir noktaya ilerlediklerini ifade eden Uçkun, “Küresel rekabette en güçlü şekilde biz de varız. Premiere Vision, bu yıl ilk kez temmuz ayında düzenlenmesine rağmen firmalarımızın hepsi çok memnun ayrıldı. BTSO'ya destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.