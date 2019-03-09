BTSO ve Büyükşehir Belediyesi İstişare Toplantılarının 4.'sü Gerçekleştirildi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bursa iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıya, İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı. Oda Altıparmak Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan BTSO Başkanı Burkay, Bursa iş dünyası olarak Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 4. İstişare toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Mega projeler ortak akılla hayata geçecek”

‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancı etrafında bütünleşen kentin ülke kalkınmasının en önemli aktörleri arasındaki yerini aldığını ifade eden Burkay, gücünü üretim kabiliyetinden ve sanayisinden alan Bursa'nın geçtiğimiz yılı 217 milyar TL gibi rekor seviyedeki ekonomik hacimle tamamladığını ifade etti. 6 milyar dolara ulaşan dış ticaret fazlasıyla Bursa'nın yeni bir ekonomik sıçramanın eşiğinde bulunduğunu kaydeden Burkay, “Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda TEKNOSAB, KOBİ OSB, UYEM ve GUHEM gibi özel projelerimizi kentimize kazandırdık. Bu projelerimizde Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak hareket ediyoruz. Yüksek teknolojili üretime dönük bütünleşik ve yeni nesil teşviklerin uygulanmasıyla Bursa; mekansal planlamayla bulunduğumuz coğrafyanın zenginlik merkezi olma misyonunu daha da güçlendirecektir.” diye konuştu.

Daha güçlü bir Bursa için

BTSO Başkanı Burkay, yerel yönetimlerle birlikte kente kazanacak yeni fuar merkezi ve KOBİ OSB gibi nitelikli projelerle de Bursa'nın ticari kültürüne ve rekabetçi dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Burkay, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, Odamızın ve iş dünyamızın katkılarıyla yürüttüğümüz çalışmalar ve eylem planları sayesinde Bursamız daha yaşanabilir bir kent olacak ve değerlerini geleceğe büyüterek taşıyacaktır.” diye konuştu.

“BTSO ile işbirliğimiz sürecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ve BTSO'nun ortak hedeflere sahip olduğunu; bugüne dek iki kurumun işbirliğinde çok önemli projelerin hayat geçtiğini dile getirdi. Başkan Aktaş, BTSO ile kente yeni projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, “Bursa önemli bir sanayi ve ticaret kenti. Odamız da ortaya koyduğu projelerle kentimizin ekonomik gelişimine liderlik ediyor. Bursa'yı büyütmek adına bu desteği sağlamak bizim en büyük görevimiz. İnşallah geleceğin Bursa'sını birlikte oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

“Bursa ezberleri bozan şehir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin sanayi ve ticaret kenti olan Bursa'nın her alanda ezberleri bozan bir kimliğe sahip olduğunu ifade etti. Tarihi ve doğal dokusuyla Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en önemli zenginliklerine sahip kenti Bursa'yı kentin tüm dinamikleriyle daha güçlü bir noktaya getireceklerini ifade eden Aktaş, “Anadolu'nun bütün zenginliklerine sahip Bursa ülkemizin gözbebeği kentlerinden birisidir. Bizler iyi niyet ve samimiyetle önemli bir yola çıktık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin tüm meselelerini ‘Ortak Akıl' vizyonuyla çözmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm

Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan aksaklıkları önemli ölçüde çözdüklerini belirten Başkan Aktaş, “Şu anda 30-40 dosyamız devam ediyor. Daha önce 282 dosya ile bu sürece başlamıştık. Kentsel dönüşüm konusu en önemli gündem maddelerimiz arasında bulunuyor. Bugün de sektör temsilcilerimiz ile bu konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sektörümüzden gelen her talep bizim için önemli. Daha yaşanılabilir bir Bursa için kentsel dönüşüm sürecini tüm dinamiklerimizle yürüteceğiz.” dedi.

“Hedeflere daha hızlı ulaşacağız”

İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye ve BTSO ortak istişare kurulu toplantısının geleceğin kenti Bursa için hayırlı olmasını diledi. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde Bursa'nın önemli bir misyon üstlendiğini ifade ederek, “Bu hedeflere ulaşmak için herkese önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Her alanda marka olan kentimizin bu potansiyeli ile ülkemiz hedeflerine daha hızlı yürüyecektir.” dedi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 42 bini aşkın üyesiyle BTSO'nun kentin tüm dinamikleri ile birlikte hareket ederek yeni başarılara imza atmaya devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin projeler ve çalışmaları hakkında iş dünyası temsilcilerine sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Aktaş ile Bursa iş dünyası insanları görüş alışverişinde bulundu.