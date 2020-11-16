BTSO, webinar programları ile bursalı firmalara rehber oluyor

Temmuz ayından bu yana düzenlenen 22 webinar programına 3 binden fazla iş dünyası temsilcisi katıldı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) iş birliğinde düzenlediği webinarlar ile farklı coğrafyalardaki pazarlara yönelik ihracat kanallarını güçlendiriyor. Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında hazırlanan webinar buluşmalarıyla Bursalı firmalara dünyada pandemi sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelerin yanı sıra farklı ülkelerdeki ticaret ve yatırım imkanları hakkında bilgiler aktarılıyor.

Düzenlenen webinarlarda, Büyükelçi, Ticaret Müşavirleri ve Ataşeler ile toplantılara konuşmacı olarak katılan işbirliği kuruluşlarının temsilcileri bilgi ve tecrübelerini katılımcılara anlatıyor. Programlarda ayrıca salgın sonrasındaki işbirliği imkanları ve firmaların pazara girişte dikkat etmesi gereken konular da işleniyor. BTSO öncülüğünde hazırlanan webinarların sayısı 22'ye ulaştı. Bu buluşmalara ise şimdiye kadar 3 binden fazla kişi katılım sağladı.

BTSO, webinar programlarına Temmuz ayında Baltık ülkeleri ile başladı. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda sırasıyla da Bulgaristan, Birleşik Krallık, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Romanya, Tunus, Belçika, Suudi Arabistan, İspanya, Beyaz Rusya, Almanya, Kanada, Fas, Bahreyn, Hindistan, Filistin, Kuveyt, İran ve Kırgızistan pazarları mercek altına alındı.