BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjdeli haberin Türkiye için tarihî bir öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Burkay, “Türkiye'nin son yıllarda ‘enerjide tam bağımsızlık' hedefiyle ortaya koyduğu politikaların bir neticesi olan bu keşif, ekonomide çarpan etkisi sağlayacak. Enerji ithâlatı, yıllardır Türkiye ekonomisinin ayağındaki en büyük prangaydı. Karadeniz'de gerçekleşen keşifle bu prangaları kırma yolunda önemli bir adım atan Türkiye artık daha istikrarlı bir büyüme trendi yakalayacak” dedi.

Rezervin üretimine başlanması ile enerji ithâlatının azalmasının yanında üretim süreçlerinde enerji girdi maliyetlerinin de düşeceğini belirten Başkan Burkay, “İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde açıklanan bu müjde sanayicilerimize de önemli bir motivasyon sağlayacak. Bu tarihi başarıya liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Yakın dönemde yeni müjdelerin de gelmesi temennisiyle tekrar bu önemli keşfin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.