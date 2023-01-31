BTSO'da 'Gayrimenkul Hukuku' eğitimine büyük ilgi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi projesi çerçevesinde, ‘Gayrimenkul Hukuku' eğitimi düzenledi. Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz'ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitime, Bursa iş dünyası yoğun ilgi gösterdi.

BTSO Akademi, 2023 yılında sektör temsilcilerine yönelik eğitim programlarına ara vermeden devam ediyor. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ve iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla düzenlenen programda, Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz; "Gayrimenkul Hukuku", "Kira Sözleşmeleri", "Kiracı ve Mal Sahibi İlişkileri" hakkında eğitim verdi. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Akademi Projesi ile şimdiye kadar 700'ün üzerinde hem online hem de fiziki olarak düzenlenen eğitim organizasyonlarından yaklaşık 100 bin BTSO üyesinin faydalandığını söyledi. Özellikle gayrimenkul alanında yürürlükte olan yasalara, kurallara ve düzenlemelere hakim olmanın önemi daha da arttığı bu günlerde gerçekleşen eğitimin faydasına değinen Şenocak, "Sektör temsilcilerimizin ve nihai tüketicinin satın alma süreçlerinden kiralamaya kadar hukuki düzenlemelerin uygulanması ve ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin donanım kazanmaları büyük önem taşıyor. Konuğumuz Ali Güvenç Kiraz'ın değerli sunumlarıyla gayrimenkul sektöründe kira sözleşmesinden emlak danışmanlığına, kat mülkiyeti hukukundan tapu iptal ve tescil davalarına, yabancıların konut edinmesinden kamulaştırmaya kadar geniş bir perspektifte bilgi edinme imkanımız oldu" diye konuştu.

"Gayrimenkul komitelerinin varlığı çok değerli"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Bursa'nın, Türkiye'nin sanayi ve ticaret konusunda en önemli illerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Son dönemde Bursa'da gayrimenkul sektöründe de ciddi bir ivme kazanıldığını söyleyen Kiraz, "Bursa bu eğitimlere ihtiyaç duyuyor, bugün bu kalabalığın temel sebebi bu durum. 400'ün üzerinde sektör temsilcimizin katılımıyla verimli bir program gerçekleştirdik. Bu eğitimi bizim için organize eden başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bugün özellikle 2 temel konuyu vurgulamayı önemli bulduk. Emlak danışmanlığı bunların bir tanesiydi. Ticaret ve sanayi odalarının emlak komitelerinin yapmış olduğu girişimlerle emlak danışmanlığı ciddi bir meslek haline geldi. Biz bugün arkadaşlarımıza haklarımız, sorumluluklarımız konusunda bilgiler verdik. Üzerinde durduğumuz en önemli konu son Yargıtay Genel Kurulu kararıydı. Alınan bu kararla artık emlak danışmanları sizden sadece hizmet bedelini değil, cezai şartı da almaya başlayacak. Emlak danışmanı arkadaşlarımıza bu düzenleme hakkında bilgiler verdik. Gayrimenkul komitelerinin ticaret ve sanayi odalarında var olmasının ne kadar değerli olduğu bu kararla anlaşılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"Türk kira hukuku birçok ülkeden farklı"

Kira sözleşmeleri ve kira hukuku hakkında da katılımcılara bilgiler veren Kiraz, Türk hukukunun dünyadaki birçok ülkeden farklı olduğunu söyledi. Türk kira hukukunun haklı sebepli tahliyeye dayandığı bir sistem olduğunu ifade eden Kiraz, "Sözleşmelerdeki uzama sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Gerekli şartlar sağlandığında mutlaka 3 ay önceden ihtar göndermek kaydıyla tahliye davasının açılması önemli. Bu tip konulara hakim olunduğu zaman anlaşmazlıklar minimum seviyeye indirgenecektir" dedi.