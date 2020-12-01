BTSO'dan MasterChef açıklaması

BTSO'dan yapılan açıklamada,"Bursa iş dünyamızın çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentimizin sanayi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik projelerinin yanı sıra Bursa'nın marka değerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarına da desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve çekimleri kentimizde yapılan TV programına ilişkin ne yazık ki projenin amacını yansıtmayan bazı iddialar dile getirilmektedir. 46 bin üyesinin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, kentin tanıtımına destek olan bu tür etkinliklerde de koordinasyon görevi üstlenmektedir. Özellikle Bursa'nın gastronomi alanındaki zenginlikleri ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştirilen söz konusu program için üye firmalarımızla görüşmeler sağlanmıştır. Programda yer almak isteyen firmalardan yayının toplam bedeli olan 375 bin TL'lik bütçenin 175 bin TL'lik kısmı da Oda'mızın girişimleriyle programda yer alan firmalarımızdan karşılanarak sponsorluk bedeli olarak ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir. BTSO olarak kentimiz ve ülkemiz için ürettiğimiz birçok proje ve çalışmada Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile her zaman işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Başta Bursa Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve yerel yönetimlerimiz olmak üzere, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz makro projelerden sosyal destek kampanyalarına kadar her türlü organizasyonda maddi ve manevi katkılarıyla yer alan iş dünyası temsilcilerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."