BTSO'dan meslek liseleri için önemli hamle

Hayata geçirdiği projelerle okul-sanayi iş birliğine önemli katkılar sağlayan BTSO, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine destek olmaya devam ediyor. BTSO'nun Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, BEBKA ve iş dünyası kuruluşlarının destekleriyle hazırladığı ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 14 pilot okulun yüksek teknoloji alanlarında tematikleştirilmesi hedefleniyor. Her okulun kendi alanına uygun iş dünyası kuruluşları ve BTSO Sektör Konseyleri ile eşleştirildiği proje ile iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda okullarda eğitim kalitesini yükseltecek makine, teçhizat ve atölye yatırımları gerçekleştirilecek.

BEBKA'nın toplam 17 milyon TL bütçeli “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” programı çerçevesinde BTSO, iş dünyası kuruluşları ve sanayicilerin eş finansman destekleri vasıtasıyla yürütülecek projede başvurular 16 Haziran 2019 tarihine kadar tamamlanacak. Müracaatlar öncesinde okul idarecileri, iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri ve BTSO Sektör Konseyleri başkanları BTSO hizmet binasında bir araya gelerek 14 okul tarafından hazırlanan projeleri değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Bursa sanayisinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşümü hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Sanayide dönüşümün sağlanmasının vasıflı insan kaynağının yetiştirilmesi ile mümkün olacağını ifade eden Nemli, bu doğrultuda ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'ni başlattıklarını vurguladı. ‘İnsan kaynağını yetiştiren kurumlarımızın da sanayideki dönüşüme uygun şekilde değişmesi gerekiyor' diyen Nemli, “Proje kapsamında belirlenen 14 pilot okulu bilişim, mikro mekanik, mikro elektronik ve havacılık gibi yüksek teknoloji alanlarında tematikleştirmeyi hedefliyoruz. Her okulumuz branşına ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak sanayi paydaşları ve odamız bünyesinde faaliyet gösteren sektörel konseylerle eşleştirildi. Meslekî eğitim yönetiminde önemli bir iş modeli oluşturan projemizin tüm Türkiye tarafından örnek alınacağına inanıyorum.” dedi.

Toplantının ardından görüşlerini paylaşan proje ortağı iş dünyası kuruluşları da projenin meslekî eğitimde kapsamlı bir dönüşüm başlatacağına işaret etti. BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, BTSO öncülüğünde hayata geçirilen projeyi Türkiye'nin kurtuluş projelerinden biri olarak gördüğünü söyledi. Projenin öğrencinin eğitimi, eğitmenin eğitimi ve okullardaki alt yapının iyileştirilmesi olmak üzere üç aşamadan oluşacağını ifade eden Çağan, “Başarı şansı çok yüksek bir proje. İş dünyası olarak umutluyuz. Okullarımızın donanımlarının geliştirilmesi ile birlikte mesleki ve teknik eğitimin kalitesi de artacaktır. Bu durum özellikle anne-babalar ve çocuklardaki mesleki teknik eğitim algısının da değişmesine katkı sağlayacak.” dedi.

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, Bursa iş dünyasının talep ettiği, stratejik alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine projenin önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik projenin Türkiye'ye model olacağını belirterek, “Sanayici ve teknik okulları aynı masa etrafında buluşturan bu proje çok iyi bir başlangıç olacak. Teknoloji süratle gelişirken okullarımız statik kalmış olabilir. Proje sayesinde okullarımız çağın gereklerine uygun donanımlara kavuşacaklar.” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Altıntaş ise meslekî ve teknik eğitimle ilgili sektör temsilcilerinin ilk kez ‘Meslekî Eğitimin Geliştirilmesi Projesi' dâhilinde birlikte önemli adımlar attığını söyledi. Söz konusu iş birliğinin uzun vadeli olmasını hedeflediklerini kaydeden Altıntaş, projeden hem okulların hem de sanayicilerin büyük fayda sağlayacağını vurguladı.