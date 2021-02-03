BTSO'dan meslekî ve teknik okullara ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen ‘meslekî ve teknik eğitim iş birliği protokolü' çerçevesinde 17 okulda çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, meslekî ve teknik eğitim seferberliğine devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile 2019 yılının Şubat ayında imzalanan protokol kapsamında BTSO öncülüğünde mesleki ve teknik okulların eğitim alt yapısını güçlendirmek için önemli çalışmalara imza atan iş dünyası temsilcileri, okul ziyaretleri ile okullarda yürütülen projeleri yakından takip ediyor. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Meslekî Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, Konsey Başkan Yardımcısı Sinan Topuk, proje koordinatörleri ve iş dünyası temsilcileri ile birlikte Tophane MTAL, Atatürk MTAL, BTSO Hayri Terzioğlu MTAL, TSO Gürsu MTAL ve Hüseyin Özdilek MTAL'i ziyaret etti. Ziyarette BEBKA'nın ‘Meslekî Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı' projelerindeki gelişmeler de değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, oda olarak en önemli vizyonlarından birisinin insana yatırım odaklı projeler olduğunu söyledi. BTSO çatısı altında yürütülen BUTGEM, BTSO Mutfak Akademi, MESYEB gibi projelerin mesleki eğitim altyapısını güçlendirdiğini belirten Koçaslan, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çalışmalara devam ettiklerini belirtti. “Ekonomik kalkınmanın temelini mesleki eğitim oluşturuyor” diyen Koçaslan, “Oda yönetiminde söz sahibi olduğumuz 17 okulda eğitim alanlarını teknolojiyle uyumlu hâle getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oda olarak iş dünyasının en önemli sac ayaklarından olan meslekî eğitim noktasında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

BTSO Meslekî Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen de BTSO çatısı altında meslekî eğitim odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.