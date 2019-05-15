BTSO'dan Türkiye-Tataristan İş Forumu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticari Safari Projesi kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un katılımıyla ‘Türkiye-Tataristan İş Forumu' düzenledi.

BTSO hizmet binasında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un yanı sıra Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shamil Ageev, Tataristan'dan gelen firma temsilcileri ve BTSO üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, küresel ölçekte son dönemde yaşanan gelişmelerin ticarette farklı dengelerin oluşmasına imkan oluşturduğunu söyledi. Uluslararası alandaki ortaklıkların yeni bir bakış açısıyla şekillendiği bir dönemde tarihi ve kültürel bağlara sahip olan Türkiye ile Tataristan arasındaki ilişkilerin ticari alanda da derinleşmesinin stratejik önem taşıdığını ifade eden Burkay, “Ülkemiz ile Tataristan arasında 2001 yılında 7,7 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2008 yılında 2,9 milyar dolara çıkarken; Türkiye, Tataristan'ın başlıca ticaret ortağı konumuna yükselmişti. Ancak bölgesel jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar yüzünden bu ticaret hacmi 2018 yılında 315 milyon dolar seviyesine kadar geriledi. Bursa iş dünyası olarak yoğun temasların ticari ortaklıklara dönüşmesi adına elimizden gelen tüm gayreti göstererek inşallah bu rakamları yine çok daha yüksek seviyelere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

“Ticarî safari ile 24 bin iş insanını ağırladık”

Bursa'nın ihracat yolculuğuna Küresel Fuar Acentesi, Ur-Ge ve Ticari Safari gibi projelerle rehberlik ettiklerini vurgulayan Burkay, “Ticari Safari Projemiz kapsamında da son 6 yılda 100'den fazla ülkeden 24 bin alıcıyı Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa'da sektörlerimizle bir araya getirdik. Tüm bunların sonucunda da güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve ihracat ağıyla özel bir konuma sahip olan Bursa'da firmalarımız, başta otomotiv, tekstil, makine, gıda ve kimya sektörlerindeki üretim yetenekleriyle ürünlerini Birleşmiş Milletler nezdinde Kabul gören 188 ülkeye ihraç etmekte. Kent olarak 2018 yılında tüm zorluklara rağmen 14,9 milyar dolarlık ihracata ulaşırken, 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Firmalarımız arasında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleriyle birlikte gerek Bursa iş dünyamız gerekse de Tataristan'dan gelen firmalarımız için önemli fırsatlar oluşacaktır” diye konuştu.

Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ise, Tataristan'ın yatırım açısından Rusya'nın en cazip bölgeleri arasında bulunduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki ülke arasındaki ticari işbirliğine büyük önem verdiğini vurgulayan Minnihanov, “Türkiye, Tataristan Cumhuriyeti için öncü ortaklar arasında bulunuyor. Tataristan ekonomisine yönelik yabancı yatırımların dörtte birinden fazlası Türk ortaklarımıza ait. Yeni sanayi alanlarımızı da Türk yatırımcılarımızın gereksinimlerine göre oluşturduk. Özellikle Alabuga ve Innopolis bölgesi yatırımcılarımız için önemli fırsatlar barındırıyor” dedi.

“Tataristan firmalarımız yüzünü Bursa'ya çevirmeli”

Tataristan ekonomisinde petrokimya, otomotiv, makine, tarım ve enerji sektörlerinin ağırlıkta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Minnihanov, “Önümüzdeki süreçte Bursa iş dünyasıyla işbirliklerimizi artırmak istiyoruz. Bu kapsamda Tataristan'daki firmalarımızın da yönünü Bursa'ya ve Türkiye'ye çevirmesi gerekiyor. Gerçekleştirdiğimiz forum ve zirvelerle işbirliği için gerekli koşulları oluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda değerli işbirlikleri ve misafirperverlikleri için BTSO'ya da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, üretim ve ihracat kenti Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotifliğini üstlendiğini söyledi. Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaretin gelişmesinde Bursa'nın çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Canbolat, “BTSO'nun Ticari Safari Projesi ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi daha da artacaktır” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da Tataristan'ın Bursalı yatırımcılar için önemli bir merkez olmaya devam edeceğini belirterek, “Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov'a gerek Rusya ile Türkiye arasındaki sorunların çözüme kavuşturulmasında, gerekse de Türk sermayesine sahip çıkarak yeni yatırımların önünü açmasında gösterdikleri değerli liderlik için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

30'dan fazla firma BTSO üyeleriyle masaya oturdu

Konuşmaların ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shamil Ageev işbirliği protokolü imzaladı. Açılış konuşmalarından sonra Tataristan'dan Bursa'ya gelen yaklaşık 30 firma ile BTSO üyeleri arasında karşılıklı iş görüşmelerine geçildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, forum öncesinde ayrıca Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'a Bursa ekonomisi ve odanın projelerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.