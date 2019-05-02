BTSO'nun dönüşüm hamlesi Bursa'ya ödül getirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) “Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ödüle lâyık görüldü.

BTSO, yeni bir ödülü daha Bursa'ya kazandırmanın gururunu yaşıyor. 365 oda ve borsanın katıldığı ve 40 projenin finale kaldığı TOBB Oda/Borsa Proje Yarışması'nda BTSO, “Ar-Ge ve İnovasyon/Üniversite Sanayi İşbirliği” kategorisinde Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi projesiyle birincilik ödülünün sahibi oldu. TOBB 75. Genel Kurulu kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Teknik ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (TTTMM) projesinin Bursa ve Türk tekstil sanayisine yön veren son yılların en kapsamlı sektörel projelerinden biri olduğunu söyledi. BUTEKOM bünyesinde hayata geçirilen projenin tekstil ve hazır giyim ile alt sektörlerinin sürdürülebilir büyümesine liderlik ettiğini kaydeden Başkan Burkay, “Merkezimiz Bursamızın sektörde standart ürünler yerine; akıllı teknik tekstiller, nano ürünler ve üç boyutlu kumaş teknolojileriyle birlikte özgün ve yüksek kaliteli ürünler üretmesine öncülük ediyor. 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'miz bu konuda sektörde önemli bir farkındalık oluşturmayı başardı. Çalışmalarıyla sektörde bir marka haline gelen TTTMM almış olduğu bu ödülle de başarısını tescillemiş oldu.” dedi.

TOBB tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülü almanın büyük bir gurur vesilesi ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Burkay, “Bursamızın en önemli Ar-Ge ve teknoloji üssü BUTEKOM ile sektörlerimizin inovasyon odaklı büyümesine öncülük ediyoruz. Kentimizin tekstil ihracatındaki ortalama kilogram başı değeri Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Şu anda Türkiye'nin kilogram başı ortalama tekstil ihracatı 4 dolar seviyesindeyken, Bursa'nın kilogram başı ihracatı 8,5 dolara kadar yükseldi. Bu başarıda Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı çalışmalar büyük önem taşıyor. Sektörümüzün rekabet gücünün ve yenilikçiliğinin güçlendirilmesi, özel sektörde Ar-Ge'ye ayrılan payın ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Bu bilinçle oluşturduğumuz BUTEKOM sadece bölgemize değil, ulusal ve uluslararası firmalarımıza da hizmet veriyor. Bu kapsamda İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'ni de yakın zamanda hizmete açacağız. Ayrıca Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi konusunda da çalışmalarımız sürdürüyoruz. BUTEKOM, üretimde katma değerin artmasını sağlamaya ve firmaların büyüme yolculuğunda yanında olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.