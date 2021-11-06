BTSO'nun girişimleri sonuç verdi, dahilde işleme izinlerinde süre uzadı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) iş dünyasının taleplerine ilişkin girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. BTSO tarafından gündeme getirilen ihracatçı firmaların dahilde işleme izin belgelerinin süre uzatımına ilişkin talebi, Ticaret Bakanlığı tarafından karşılık buldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iki aylık süre uzatım kararının ihracatçılar için önemli olduğunu belirterek, “İş dünyamızın sesine kulak veren Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a teşekkür ediyoruz” dedi.

BTSO, 48 bini aşkın üyesinin talep ve beklentilerinin çözüme kavuşturulması adına çalışmalarını sürdürüyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve oda yönetiminin son olarak Ankara'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaretinde gündeme getirdikleri ihracatçıların dahilde işleme izinlerine ilişkin süre uzatım talebi karşılık buldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, pandemi nedeniyle ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış ya da müeyyideli kapatılmış ama müeyyidesi tahsil edilmemiş dahilde işleme izinlerine, yıl sonuna kadar bakanlığa müracaatta bulunması halinde, müracaatın kabul edildiği tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ek süre tanınacak.

Ticaret Bakanlığı'na teşekkür

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden salgının tedarik ve lojistik süreçlerini derinden etkilediğini, oda olarak bu süreçte üyelerin karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak adına 7 gün 24 saat çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Birçok sektörde tedarik zincirinde gecikmeler yaşandığını belirten Başkan Burkay, “Pandemi ile birlikte sektörlerimizin üretim sürecinde kullandıkları ithal girdilerin tedarik süreçleri diğer ülkelerdeki aksaklıklardan dolayı yavaşladı. Bu durum ihracatçı firmalarımızın daha önceden belirlenmiş sürelerde ‘Dahilde İşleme Rejimi' kapsamında yapmış oldukları ithalatların, yurt dışına ihraç edilmesi ve taahhütlerin kapatılmasını çok zorlu bir hale getirdi. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda, Ticaret Bakanlığımızın dâhilde işleme izinlerine iki aylık ek süre tanıması, ihracatçılarımız için önemli bir düzenleme oldu. İş dünyamızın sesine kulak veren Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a, İhracat Genel Müdürümüz Sayın Özgür Volkan Ağar ve Bakanlığımızın bürokratlarına çok teşekkür ediyoruz. Bursa iş dünyası olarak üretim kapasitemizi artırmaya ve ülkemizin ihracata dayalı kalkınma hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Ticaret Bakanlığının kararında dünya genelinde yaşanan yeni korona virüs salgını nedeniyle tebliğin yürürlüğe girdiği 5 Kasım tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verileceği kaydedildi.