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BTSO'nun iftar sofraları ramazana hazır

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın son 6 yılda 400 bine yakın Bursalı’yı bir araya getirdiği ‘iftar sofraları’, bu ramazan ayında da vatandaşla buluşmaya hazırlanıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın son 6 yılda 400 bine yakın Bursalı'yı bir araya getirdiği ‘iftar sofraları', bu ramazan ayında da vatandaşla buluşmaya hazırlanıyor. Şehrin 2 ayrı noktasında kurulacak iftar sofralarında 1 ay boyunca 60 bin vatandaş birlikte oruç açacak.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2013 yılından bu yana ramazan aylarında kurulan ‘iftar sofraları', bu yıl da Bursalı vatandaşları aynı sofrada buluşturacak. Yıldırım Bayrak Alanı ve Osmangazi Pınarbaşı Meydanı'nda kurulacak iftar sofraları, ramazan boyunca 60 bin kişiyi ağırlayacak. Bursalı hayırsever iş insanları ve kurumların katkılarıyla kurulacak iftar sofraları, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma için de fırsat sunacak.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, rahmet, bereket, mağfiret, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Şehrin sanayi ve ticaret hayatına liderlik etmenin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da öncü rol üstlendiklerini kaydeden Başkan Burkay, BTSO öncülüğünde 6 yıldır ‘Ramazanda birlikte olalım' sloganıyla düzenlenen ‘iftar sofraları'nın şehrin en önemli buluşmalarından biri haline geldiğini söyledi. Burkay, “400 bine yakın hemşehrimizi iftar sofralarımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bu yıl 7.'sini düzenleyeceğimiz organizasyonumuzda yine her gün yaklaşık 2 bin vatandaşımız bir araya gelecek. İnsanların bir araya gelmesine ve ramazanın manevî ikliminin paylaşılmasına vesîle olan bu anlamlı faaliyetimize destek veren hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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