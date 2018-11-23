BTSO'nun projelerine Ankara'dan tam destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde BTSO'nun Bursa'nın vizyonunu güçlendiren projelerini yakından takip ettiklerini belirten bakanlar, çalışmalara tam destek vermeye devam edeceklerini ifade ettiler.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay başkanlığındaki BTSO heyeti, Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen BTSO heyeti yapılan görüşmelerde yeni dönem çalışmaları hakkında Bakanlara bilgi verdi. Ayrıca BTSO meslek komiteleri, sektörel konseyler ve üyelerin raporları da bakanlara sunuldu.

BTSO heyeti Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. BTSO projeleri hakkında sunum gerçekleştiren Başkan İbrahim Burkay, Bakan Pekcan'a üyelerin talep ve görüşlerini aktardı. Bursalı firmaların, BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle farklı sektörlerde yürütülen 15 UR-GE projesi ile önemli ihracat başarılarına imza attığını vurgulayan İbrahim Burkay, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, Türk Ticaret Merkezleri gibi ihracatı artırmaya dönük projelerle de Bursalı firmaların uluslararası rekabetçiliklerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, BTSO tarafından yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetti. BTSO'nun Bakanlığın sağladığı destekleri en iyi şekilde bilen ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda kullanmayı başaran bir kurum olduğunu ifade eden Bakan Ruhsat Pekcan, “Bakanlık olarak bu toplantıda aktardığınız taleplerin tümünü en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ancak ben de sizlerden bir konuda destek istiyorum. Türkiye'deki tüm oda ve borsalara mentorluk yapmanızı istiyorum. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüşüp sizleri diğer oda ve borsa temsilcilerimizle bir araya getirmemiz gerekiyor. Yaptığınız çalışmaların yer aldığı sunumu Türkiye'deki tüm illerimizde paylaşalım. Değerli çalışmalarınızdan dolayı sizleri canı gönülden kutluyorum.” dedi.

BTSO yönetiminin başkent temasları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO projeleri ve Bursa sanayiindeki dönüşüm süreci hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bilgi verdi. TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model Fabrika gibi projelerle Bursa'nın orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Burkay, yürütülen projeler kapsamındaki talep ve beklentilerini Bakan Varank'a aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapılan görüşmede iş dünyasının talepleri doğrultusunda çok önemli teşvik ve destek programlarını uygulamaya aldıklarını belirtti. Bursa'nın Bakanlık tarafından sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendiren kentlerin başında geldiğini ifade eden Bakan Varank, “Bursa yapılan yatırımların karşılığını misliyle veriyor. Kentin sanayi ve ihracattaki yükselen performansı bunun en önemli delili” dedi.

TEKNOSAB'ın lojistik imkânları güçlendirilecek

İbrahim Burkay başkanlığındaki BTSO heyeti ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret etti. TEKNOSAB ve Lojistik Merkez projeleri hakkında Bakan Turhan'a bilgi veren Başkan Burkay, TEKNOSAB kapsamında yapılacak demiryolu ve otoyol bağlantılarının sağlanmasının önemini vurguladı. Dünya genelinde yapılan ihracatın ağırlıklı olarak deniz yolu ile yapılmasına karşın Bursa ihracatının yüzde 78'inin karayolu ile gerçekleştiğini aktaran Başkan Burkay, TEKNOSAB'ı Lojistik Merkez ile Bandırma Limanı'na bağlayarak firmaların lojistik maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan, dev ulaşım ve altyapı projelerini bir bir hayata geçirdiklerini kaydetti. Kuzey Marmara Otoyolu ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Bakan Turhan, Bursa'nın merkezinde yer aldığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çalışmaların beklenenden önce tamamlanacağını söyledi. Projenin gelecek yıl Haziran ayında hizmete alınacağının müjdesini veren Bakan Turhan, BTSO tarafından TEKNOSAB'ın lojistik imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla aktarılan talepleri de çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

Ankara ziyaretleri kapsamında Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir araya gelen BTSO yönetimi, turizmi projeleri hakkında istişarede bulundu. Bakan Ersoy'a Uludağ Hayat Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) projesi hakkında bilgi veren Başkan Burkay, UYEM'in gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından gelen iş dünyası temsilcilerine hizmet sunan bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. UYEM'in Uludağ'ın marka değerini yükseltecek önemli bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, ayrıca BTSO'nun fuarcılık çalışmaları ile şehre gelen yabancı ziyaretçi sayısının arttığına dikkati çekti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, UYEM projesinin iş dünyasının ihtiyacı olan önemli bir proje olduğunu belirterek, Bursa sanayiinin gücünün etkili şekilde kullanılması halinde merkezin uluslararası forumlara, zirvelere ev sahipliği yapabilecek bir kimliğe kavuşabileceğini belirtti. Bakanlık olarak UYEM'e Turizm Yatırım Teşvik Belgesi vereceklerini de açıklayan Bakan Ersoy, “Bursa turizmi için bizim muhattabımız Bursa Ticaret ve Sanayi Odası. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte daha çok bir araya gelerek istişarede bulunmamız gerekiyor” dedi.

Bakan Ersoy, aralık ayındaki BTSO meclis toplantısına katılarak Bursa iş dünyası ile bir araya gelmeyi planladığını da sözlerine ekledi.