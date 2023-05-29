BTÜ, araştırma laboratuvarlarına yenisini ekledi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olan alt yapısını hızla geliştiriyor. Farklı bilim disiplinlerine ait ve güçlü laboratuvar alt yapısına sahip olan BTÜ, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında eğitim gören öğrenci ve araştırmacıların kullanımına sunduğu laboratuvara bir yenisini daha ekledi. Her geçen gün nicelik ve nitelik olarak hızla gelişen BTÜ, kurulduğu günden bu yana laboratuvar ve cihaz sayısını sürekli arttırıyor. Laboratuvar alt yapısına yaptığı yatırımlar BTÜ'yü, öğrenci başına düşen cihaz sayısında dünya ortalamalarının üzerine taşıdı. Bu başarının devamını sağlamak isteyen BTÜ yönetimi, var olan laboratuvarlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

BTÜ Mühendislik veDoğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarlarının açılışını Rektör Çağlar yaptı. Mimar Sinan Yerleşkesinde gerçekleşen açılış töreni Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Mühendislik veDoğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Gökhan Geceile öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış kurdelesi yönetim, öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile hep birlikte kesildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından konuşma yapan BTÜ Rektörü Çağlar ‘Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından aktif olarak kullanılacak, bilimsel çalışmalarına katkı verecek alanlar oluşturmak hususunda son derece destekleyici bir yaklaşım içerisindeyiz. Hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin bu alanları en verimli şekilde kullanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Yerleşkesinde tefriş edilen yeni laboratuvarda Elektrik Elektronik Mühendisliği'nin çeşitli alanlarında yapılacak olan araştırmalara katkı sağlayacağı bildirildi.