BTÜ diğer üniversitelere örnek olacak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında eğitim hizmet alım protokolü imzalandı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'in imzasıyla gerçekleşen protokol kapsamında BTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilgili kurum personeline eğitim desteği sağlanması ve karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Üniversitelerdeki eğitimlerin nasıl daha verimli hale getirebileceği ve sahada bulunanların uygulama becerilerinin nasıl geliştirilebileceği hususunda Bursa Teknik Üniversitesi ile önemli iş birlikleri içerisinde olduklarını dile getiren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Türkiye'de ilk olması yönüyle son derece önemli olduğunu düşündüğümüz İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) bu kapsamda önemli bir uygulama. Yine kurum ve kuruluşların sürekli kendini güncellemesi ve yenilikleri yakalayabilmesi adına üniversitelerle iş birliği içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Bursa Teknik Üniversitesi ile yürüttüğümüz çalışmaların hem mezun olacak öğrencilerin alana hakim olmasını hem de kamu kurumlarının daha kaliteli hizmet vermesini sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) uygulanan İşletmede Mesleki Eğitim Programının diğer üniversitelere örnek teşkil etmesi yönüyle de önemli olduğunu vurgulayan Karacabey, geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda (YÖK) gerçekleştirilen toplantıda Bursa Teknik Üniversitesi'nde başlatılan bu uygulamanın diğer üniversitelerde de uygulanması gerektiği yönünde bir tavsiye kararı açıklandığını ve buradan da Bursa Teknik Üniversitesi'nin ortaya koymuş olduğu vizyonun ne kadar isabetli olduğunu gördüklerini aktardı. Dünyada çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çeken Karacabey, “Özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin yakalanması ve hatta bu gelişmelere öncülük etmede üniversiteler çok önemli bir yere sahip. Bizler uygulayıcılar olarak, üniversitelerimizin bu yenilikçi yaklaşımlarından istifade ederek 183 yıllık tecrübeye sahip bu güzide kurumu daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İşletmede mesleki eğitim programının daha alt sınıflardan itibaren uygulanması gerektiğine dikkat çeken BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, “Öğrencilerin tam anlamıyla sahayı gördükten sonra eksiklikleri tanımlaması ve müfredata nelerin eklenebileceği hususunda geri bildirimde bulunabilmesi adına programın daha erken dönemlere çekilmesi konusunda ilgili makamlarla görüşmelerde bulunduk. Konuya yönelik çalışmalarımız devam etmekte” ifadelerinde kullandı.

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertaş'ın Orman Fakültesi faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında sunum yaptığı programda sivil ormancılık, reçine, yurtdışı doktora ve danışmanlık konuları görüşüldü.