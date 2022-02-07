BTÜ öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

BTÜ'de öğrenim gören öğrencilerden oluşan ve üniversitenin kulüpleri arasında yer alan Doğa Sporları Topluluğu, Yıldırım İlçe Belediyesi'nin yürüttüğü ve BTÜ'nün de katkı verdiği sosyal sorumluluk projelerinden “Değirmen Projesi” kapsamında, sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptı. BTÜ Mimarsinan Yerleşkesi içerisinde de belli alanlara sokak hayvanları için mama bırakan kulüp üyeleri, hayvanların barınma ihtiyaçları içinde, 3 ayrı noktaya kedi evi yerleştirdi. Gençler, yaptıkları çalışma ile soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğine dair de farkındalık oluşturma konusunda örnek bir çalışmaya imza attı. Doğa Sporları Topluluğu Başkanı Ahmet Kaçar, “BTÜ Doğa Sporları Topluluğu üyeleri olarak, sosyal sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Yıldırım İlçe Belediyesi'nin başlattığı ve BTÜ'nün de destek verdiği “Değirmen Projesi” kapsamında sokak hayvanlarımızı da unutmayarak, başta Cumalıkızık Mahallesi ile civarındaki arazilerde olmak üzere ve BTÜ Mimarsinan Yerleşkesi içerisindeki sokak hayvanları için belli başlı yerlere mamalar bıraktık. Ayrıca mama dağıtımı esnasında topluluk üyesi arkadaşlarım Cumalıkızık Mahallesi etrafındaki arazilerde olan atıkları da topladılar. Gönüllü olarak bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarım, zorlu hava koşullarında önemli işe imza attıklarını düşünüyorum. Bununla birlikte yaptığımız her türlü faaliyette bize desteğini esirgemeyen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'e çok teşekkür ederim” dedi.

Etkinliğe katılan topluluk üyelerinin gerçekleştirdikleri örnek davranışlarından dolayı Yıldırım Belediyesince hediye takdim edildiğini bildiren Kaçar, Değirmen projesi kapsamında sadece sokak hayvanlarına değil, yardıma muhtaç olan bütün canlılara destek verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.