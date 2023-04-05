BTÜ öğretim üyesinden depreme bor çözümü

Dr. Eyübhan Avcı, inşaat zeminlerinde sıvılaşma potansiyelini ortadan kaldırılmasında kullanılacak bor kökenli zemin iyileştirme malzemesi geliştirdi.

Deprem riskine karşı binaların ve zeminin daha güçlü olmasını sağlayacak bor kökenli bir enjeksiyon malzemesi geliştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Eyübhan Avcı, "Ürünün en büyük avantajı mevcut yapıların zemininde de kullanılabilecek olmasıdır" dedi. Zemin yapısının, deprem anındaki önemine dikkat çeken BTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Avcı, yerli ve milli olarak üretimi yapılması planlanan enjeksiyon malzemesi hakkında bilgiler aktardı.

2023 yılında hayata geçirilecek

Geliştirilen ürünün BTÜ'nün tescil edilmiş ilk patenti olduğunu ifade eden Avcı, ayrıca projenin Deprem Araştırmaları Projesi çerçevesinde de desteklendiğini sözlerine ekledi. Ürünün 2023 yılı eylül ayı itibari ile hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Avcı, “Geliştirilen bu malzeme aynı zamanda heyelanların önlenmesinde, şev stabilitesinde, iksa sistemlerinde, tünellerde ve barajlarda kullanılabilecektir. Ürünün en önemli avantajları arasında yerli ve milli olması, çevre dostu, ekonomik ve etkili olması yer almaktadır. Geliştirilen bu ürün ile zeminler depreme daha dirençli hale getirilecektir” ifadelerini kulandı.

İki üniversite iş birliği yapıyor

Kumu kısa zamanda kayaç yapıya dönüştüren projenin başında Doç. Dr. Eyübhan Avcı ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu yer alıyor. On beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu proje ile sıvılaşma potansiyeline sahip zemine oturan binalar yıkılmadan zemin iyileştirilebilecek. Elde edilen ürünün maliyetinin diğer ürünlere göre çok daha uygun olduğunu dile getiren Avcı, yerli ve milli bir proje olan bor katkılı çıktının; zemin iyileştirilmesi sürecinde oldukça hesaplı bir şekilde kullanılabileceğinin de altını çizdi.