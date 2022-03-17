BTÜ ve BMF eğitimde güç birliği yaptı

'Yenilikçi Devlet Üniversitesi' vizyonu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), bir diğer yenilikçi kurum olan Bursa Model Fabrika (BMF) ile güç birliği yaptı. Böylece, geleceğin mühendislerinin hem teorik hem de pratik eğitimi bir arada almaları yönündeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF), Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 19 öğrenci 'Yalın Üretim' dersi kapsamında Bursa Model Fabrika'da (BMF) teorik ve uygulamalı yalın üretim konusundaki eğitimlerini başarıyla tamamladı. Yalın şirket organizasyonunu ve kültürünü benimsetmek, işletmelerin üretim safhalarındaki israf, kayıp ve katma değersiz süreçleri ortadan kaldırmak hedefiyle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında hayata geçirilen Bursa Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi yada diğer adı ile Bursa Model Fabrika tarafından hazırlanan eğitim programına katılan BTÜ'lü Endüstri Mühendisliği öğrencileri sertifikalarını aldı.

BTÜ'lü mühendis adayları BMF'deki eğitim süreçlerine 19 adet yalın teknik modüllerini içeren teorik eğitimle başladı. Başarılı olan öğrenciler sertifikalarını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu'nun elinden aldı.