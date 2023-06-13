BTÜ'lü araştırmacılar o hastalığa çare oluyor

“Halothece sp. SiyanobakteriSuşundan elde edilen Ekzopolisakkaritlerin Karakterizasyonu ve hidrojel yara örtüsü olarak geliştirilmesi" başlıklı proje şeker hastalığı gibi vücutta yara oluşturabilen pek çok hastalığın daha çabuk iyileşmesini sağlamayı hedefliyor. Tübitak 1002-A hızlı destek programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeyle besinini fotosentez yolu ile elde eden bir bakteri olan siyanobakteri suşlarının kullanılması planlanıyor. BTÜ MDBF Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz ve Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak'ın da danışmanlığını yaptığı proje ile biyouyumlu ve biyobozunur yara örtülerinin geliştirilmesi hedeflendiğini söyledi.

Projede kullanılacak siyanobakterisuşu için küresel ölçekte herhangi bir biyomedikal ticari ürün olmadığını dile getiren araştırma görevlisi Kübra Şentürk, proje çerçevesinde hazırlanacak yara örtülerinin antibakteriyel etkiye sahip olacağının altını çizdi. Doğal bir biyopolimer malzeme geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Şentürk, ortaya çıkan ürünün piyasada bulunan polisakkarit temelli ticari yara örtülerine karşı üstünlük sağlayacağına da vurgu yaptı. Ayrıca proje çerçevesinde geliştirilen ürünün antioksidan aktiviteye sahip olduğunu dile getiren Şentürk, bu durumun yara örtüsüne iyileşmeyi hızlandıracak işlevsellik kazandırdığını ifade etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü araştırmacıları tarafından Türkiye'den izole edilmiş bu halotolerantsiyanobakterinin yoğun miktarda ürettiği hücre dışı polisakkaritlerinin potansiyel bir biyomedikal ürüne dönüştürülmesi projenin en özgün yönüdür diyen Şentürk, ayrıca bu siyanobakterisuşundan elde edilen malzemenin içerdiği fonksiyonel gruplardan dolayı hidrojel oluşturma özelliği taşıyan yüksek antibakteriyel, antioksidan özellikleri gibi üstün özellikleri ile özellikle ilaç salım sistemleri, yara örtüsü gibi biyomedikal uygulamalarda gelecekteki biyomalzemelerin alternatif bir kaynağı olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.