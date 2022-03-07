BTÜ'lü öğrenciler doğaya sahip çıkıyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın (SKSDB) organize ettiği gönüllülük esasına dayanan faaliyet kapsamında BTÜ Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, Uludağ eteklerindeki Zeyniler Köyü ve civarında çevre temizliği yaptı.

Doğa tutkunu öğrenciler, etkinlik sayesinde Uludağ'ın tarihi hakkında bilgi sahibi olurken, kültürel mirasın korunmasına da katkıda bulundu. Yıldırım Belediyesi, yürüttüğü Değirmen Projesi kapsamında destek verdi. Öğrenciler etkinlik dâhilinde Roma döneminden kalma tarihi Suyolu üzerinde yürüdü. Yürüyüş güzergâhında bulunan atıkları toplayan öğrenciler, bu sayede çevre temizliği de yaptı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu tür etkinliklerin belli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.