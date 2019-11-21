Bu buluşmada 'iş' var

İşverenlerle iş arayanları buluşturan ‘Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 2019' (BİİB) kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Kent Konseyi (BKK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye'nin alanında en büyük istihdam buluşması olan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması, bu yıl da iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiriyor. Merinos AKKM'de 21-22-23 Kasım 2019 tarihlerinde 3 gün boyunca çok sayıda faaliyete ev sahipliği yapacak olan organizasyon, ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlarken, 13 holdingden 69 firma, 13 şirketler grubundan 56 firma ve 155 firma olmak üzere toplam 280 şirket stant açtı.

Özellikle iş arayan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği istihdam buluşmasının açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da katıldı. İş arayan gençlere tavsiyelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İş arayan gençlerimizde belediyeye veya kamu kuruluşlarında işe girmek gibi bir beklenti var. Benim de en fazla karşılaştığım talep bu. Ancak belediye benim şahsi mülküm değil, ortak bir değer. Belirli sürelerde buralarda görev yapılır, vakti gelince de başkaları çalışır. Bizler sadece bu kurumların emanetçileriyiz. Çalışılacak tek yer belediyeler veya kamu kurumları değil. Son yıllarda özel sektörde de gayet güzel işlere imza atılıyor. Üniversiteyi bitiren veya bitirmeyen, mesleği olan veya olmayan bu noktada projeksiyonunu biraz daha geniş tutmalı. Bu buluşmanın da ana gayesi bu. Bu buluşmalar sayesinde birilerinin hayatına dokunabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, istidamın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydetti. Türkiye ve dünyada en fazla kafa yorulan konuların başında istihdamın geldiğini kaydeden Vali Canbolat, “Son yıllarda devam eden savaşlar, göçler, ekonomik krizler işsizliğin daha da kronikleşmesine sebep oluyor. Türkiye'de son zamanlarda önemli bir dönemeçten geçiyor. Bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele ederken, diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan milli istihdam seferberliği devam ediyor. Dünya ile rekabet etmek istiyorsak nitelikli iş gücüne sahip olmalı ve kaliteli üretim yapmalıyız. İş arayanlar ile sanayicimizi buluşturacak bu etkinliğin Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan milli istihdam seferberliğine katkı sunmak için farklı noktalarda açtıkları 5 adet istihdam ofisine bir yılda 10 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın ihtiyaçlar nispetinde çalışan talibini karşılama kartı sağlayacağını dile getiren Burkay, “Son dönemlerde yaşanan global gelişmelerin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerinin Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketleriyle pozitif bir seyre döndüğünü görüyoruz. Ekonomik göstergelerin 2020'den itibaren yükselişe geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantları gezen protokol üyeleri, hem iş arayan gençler hem de işverenlerle sohbet etti.