Bu fakülte 72 ülkeye ilahiyatçı yetiştiriyor

72 ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencinin iştirâkiyle "Bursa Dünyaya İlahiyatçı Yetiştiriyor" programı gerçekleştirildi. BUÜ Fethiye Kültür Merkezinde gerçekleşen faaliyet hafız Lacin Guliyev'in Kur'an-ı kerim tilâveti ile başladı. Programa B.U.Ü Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, B.U.Ü İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, öğretim üyelerinin yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten katıldı. Bilal Kemikli, programın bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu sene 7.sini gerçekleştirdiğimiz ‘Bursa Dünyaya İlahiyatçı Yetiştiriyor' faaliyetine, daha önce buradan mezun olmuş farklı ülkelerden müftü, profesör ve yazar olmuş öğrencilerimizi davet ettik. Bu insanlar yeni öğrencilerimize tecrübelerini aktardı” dedi.

72 ülkeden öğrenci yetiştirdiklerini belirten Kemikli, “İslam coğrafyasının 72 ülkesinden öğrencimiz bulunmaktadır. 72 ülkeden bine yakın öğrenci lisans ve yüksek lisans eğitimi almaktadır. Fakültemizden mezun pek çok öğrencimiz gittikleri ülkelerde bakan oluyor, din hizmetlerinde görev alıyor. Müftü olan öğrencilerimiz var. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak çalışanlar var. Takriben 750 konuk öğrenciyi mezun ettik. Mezun olan öğrencilerimiz üzerinde yaptığımız çalışmalarda hemen hepsinin gittikleri ülkelerde itibarlı bir mesleğe sahip olduklarını gördük. Bu kişiler aynı zamanda Türkiye'nin gönüllü temsilcileri olarak hizmet îfâ etmekte, ülkemizi temsil etmekteler” şeklinde konuştu.

Büyük ilgi gören faaliyet, mezun öğrencilerin konuşmaları ve öğrencilerin düzenlediği çeşitli programların ardından sona erdi.