Bu festival tam çocuklara göre

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, ilk gününde çocuklardan büyük ilgi gördü.

Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, bu yıl 19. kez Bursa'da yerli-yabancı birçok kukla ve gölge oyunu sanatçısını ağırlıyor. Festivalin ilk gününde çocuklar ve sanatseverler, açılış gösterisi Salıncak'ın ardından şehrin farklı noktalarındaki etkinliklerde bir araya geldi.

Oya Tansı ve Alican Balakin'in liderliğinde Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan atölye çalışmasında, PVC malzemeden Karagöz ve Hacivat tasvirleri yapımı gerçekleştirildi. Atölyenin ardından Barış Manço Kültür Merkezi'nde Çek Cumhuriyeti ekibi Karromato'nun Ahşap Sirk kukla oyunu ‘çocuklardan' büyük alkış aldı. Klasik 19. yüzyıl Avrupa kukla tiyatrosundan tekniklerle sergilenen gösteride, ahşap kuklalar adeta göz kamaştırdı. Gösterideki geleneksel müzik ise izleyenleri kuklacılığın altın çağına götürdü.

Günün son gösterisi ise Kemal Atan Gür'ün Karagöz Müzesi'nde gerçekleştirdiği, tek kişilik oyunu ‘Kuyu' oldu. İşsiz olan Karagöz, Tiryaki Baba'dan iş ister. Karagöz'ün tembelliğini bilen Tiryaki Baba ancak bir imtihan ile işe girip giremeyeceğinin belli olacağını söyler. Karagöz için hayat imtihanının anlatıldığı oyun, çocukları öğretirken güldürdü.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı desteği ile düzenlenen festivalin ilk gününün sonunda; BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, gösterilerini sergileyen sanatçı ve atölye liderlerine teşekkür plaketi sundu.