Bu festivalde bıçaklar konuştu

Maharetli ustaların ellerinde şekillenen bıçaklar Türkiye'nin ‘en keskin' festivalinde görücüye çıktı.

Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanında, ordunun kılıç ve kama gibi silah ihtiyaçlarının karşılanması bakımından demir işlemeciliğinin de başkenti olan Bursa'nın 700 yıllık bir geçmişe sahip bıçakları, ilk kez düzenlenen Bursa Bıçak Festivali'nde görücüye çıktı. Maharetli ustaların ellerinde ateş ve suyla şeklini bulan bıçakların sergilendiği festival ile 700 yıllık bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Tarihi ve kültürel miras yatırımları ile Bursa'yı adeta bir açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasın da gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Osmanlı ordusunun silah ihtiyacının karşılaması nedeniyle o dönemde demir işlemeciliğinin de başkenti olan Bursa'nın dünya çapında ün kazanan bıçakları, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen festivalde vitrine çıktı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘Bıçak Festivali'nin açılış töreni, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterisiyle başladı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunları katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın Allah vergisi pek çok özelliğe sahip olduğunu, bıçakçılığın da Bursa için köklü bir gelenek olduğunu vurguladı. Bursa'da bıçağın 700 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bıçakçılık, Balkan göçmenlerinin 93 Harbi'nden sonra getirdikleri köklü bir gelenektir. Şehrimizin dört bir yanının bıçakçılık kültürünün izleriyle dolu olduğunu da hatırlatmak isterim. Dünyada ilk ve tek demir kakmaların bulunduğu Yeşil Türbe'den, dünyanın ilk müziksiz dansı olan kılıç kalkan oyununa; Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'mızın her köşesinde bu kültür mirasımızın hatıraları gizlidir. Bursa'nın kültürel değerlerini koruyup gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dünyaya nam salan Bursa bıçakçılığının ihtişamlı tarihini hatırlatmak ve tanınırlığını tekrar kazandırmak için sergi, yarışma ve fuar gibi etkinliklerin yer aldığı renkli bir festival hazırladık. İlk kez düzenlememize rağmen festivalimize 89 firma 107 stant ile katıldı. Yine deprem bölgesinden 6 misafir firmamız var. Festivali gezenler, bıçak ustalarının gösterilerini izleyebilecek, geleneksel yöntemlerle yapılan bıçakçılık zanaatı hakkında konunun uzmanlarından bilgi alabilecek ve atölyelere katılabilecek. Sosyal medyadan tanıdığımız ünlü aşçı CZN Burak ve aşçı Suat Durmuş'un da yer alacağı Türkiye'nin bu ilk bıçak festivalinde sahnede gerçekleştirilecek heyecan dolu pek çok gösterinin yanı sıra e-spor turnuvaları ile ziyaretçilerimiz keyifli anlar yaşayacak” dedi.

Bursa Milletvekili Refik Özen, çocukluğunun Cumhuriyet Caddesi'nde ve Bıçakçılar Çarşısı'nda geçtiğini hatırlatarak festivalin düzenlenmesinde emeği olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Bursa denince akla birçok özelliğin geldiğini ancak bunların başında ise bıçak olduğunu belirten Özen, “Bu mesleğin hem geliştirilmesi hem dünyaya tanıtılması ve katma değerinin arttırılması noktasında bu tarz organizasyonları önemsiyoruz. Artık büyüyen ve üreten bir Bursa, büyüyen ve üreten bir Türkiye var. Cenk meydanlarında kılıçlarla dünyaya meydan okuyan ecdadın torunları olarak bu kültürü yaşatmamız önemli. Gastronomi turizmi dünyada ve Türkiye'de önemli bir alan. Gastronominin en önemli girdisi de bıçaktır. Bu alanı inşallah Bursa esnafı olarak hızlı bir şekilde dolduracağız. Bizler her türlü desteği vermeye hazırız. Bu festivalin Türkiye'de ilk defa Bursa'da düzenlemesini de önemli buluyorum. Bu festivali önümüzdeki senelerde uluslararası seviyeye çıkartmalıyız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Festivalde emeği geçen herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ ise 700 yıllık geçmişi olan Bursa bıçağının bu festivalle bir kez değer kazandığını söyledi. Geçmişten günümüze kadar ustaların hünerleriyle Bursa bıçağının dünyaya tanıtıldığını belirten Adliğ, Bursa bıçağının savunma, mutfak, av ve kamp gibi birçok özelliği aynı anda taşıdığını anlattı. Bursa bıçağının en büyük özelliğinin ise keskinlik olduğunun altını çizen Adliğ, “Bu festivalde Bursa bıçağına dair her şeyi görebileceğiz. Yarışmalarla renkli bir festival yapılacak. Kültürel mirasın korunması adına önemli çalışmalar yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, ustalarımıza ve festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bıçak yarışmasının jüri üyeleri adına konuşan Selman Metin Annan ise çok güzel bir festival hazırlandığını dile getirdi. Festivalin ve bıçak yarışmasının amacına ulaşmasını temenni eden Annan, organizasyonun uzun yıllar yapılmasını da arzuladığını söyledi.

Bu arada festival çerçevesinde düzenlenen bıçak tasarım yarışmasının kazananları da ödüllerine kavuştu. Yarışmanın Şef Bıçağı Kategorisinde birinci olan İrfan Çankaya 25 bin, ikinci olan Elie Boudjok 15 bin ve üçüncü olan Furkan Nurullah Ekim de 10 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmanın Av Bıçağı Kategorisinin birincisi olan Ali Şahin de 50 bin TL ile ödüllendirildi.

Başkan Aktaş, yarışmanın jüri üyelerine de günün anısına plaket verdi. Kurdele geçerek festivali ziyarete açan Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek, bıçakları yakından inceledi.