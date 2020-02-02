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Bu fotoğraf Bursa'da çekildi

Uludağ’dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.

Uludağ'dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.



Yarıyıl tatilinin bugün itibariyle sona ermesinin ardından tatilciler, Uludağ'dan dönmeye başladı. Yarın okulların başlayacak olması sebebiyle tatilciler ve günübirlikçiler zirveden şehir merkezine doğru inmeye başladı. Yoğun kalabalığın yaşandığı araç trafiği havadan görüntülendi. Şehir merkezine kadar kuyruk oluşurken, araçlar yavaş yavaş ilerliyor.

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