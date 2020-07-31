Bu görüntüler Bursa'ya çok yakıştı

Osmangazi Belediyesi'nin tesisleşme hamlesi ve denetim seferberliği her yıl kurban kesimi sırasında yaşanan olumsuz görüntülere çok büyük oranda son verdi. Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye'nin en modern Hijyenik Kurban Tesisi'nin yanı sıra 22 farklı kesim noktasında gerçekleştirdiği mesafe, temizlik ve denetim hizmetleri ile vatandaşlar geçen yıllara göre çok daha huzur içinde kurban ibadetlerini yerine getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlardan kurbanlarını acele etmeden rahat bir şekilde kesmelerini isteyerek, “Hemşehrilerimiz kurbanlarını keserken lütfen acele etmesin, panik yapmasın. Güzel başladık ve öyle de bitirelim. 917 personelimiz, yüzlerce araç ve gerecimizle seferber olmuş durumdayız. Toplum sağlığı için kurallara uyalım ve hassas davranalım” dedi.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için 174 araç ve 917 personelle tam 22 farklı kesim noktasında adeta seferberlik ilan etti. Ekipler, bayramın ilk gününde kesim alanlarını anlık temizleyerek görüntü kirliliğine izin vermedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle kurban bayramı tedbirlerini arttıran Osmangazi Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerini kurban kesim yeri olarak vatandaşın hizmetine sundu. Özellikle, bu yıl Veysel Karani Mahallesi'nde tam kapasite ile hizmet vermeye başlayarak önemli bir ihtiyaca cevap veren Hijyenik Kurban Tesisi sayesinde binlerce küçük ile büyükbaş kurbanlık son derece sağlıklı ve dini gereksinimlere uygun şekilde kesildi. Maske ve sosyal mesafe konusunda hassasiyet gösteren ekipler, onlarca çöp konteynırı ile su tankerlerini de hazır bulundurdu. Kurban kesimi sırasında atıklar, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından anında müdahale ile toplandı. Ayrıca kurban kesimi sonrasında yerler tazyikle suyla dezenfekte edilirken vatandaşlar kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirme fırsatı buldu.

Kurban bayramı süresinde vatandaşların hizmetinde bulunacaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, bu bayram da vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bayram boyunca toplam 917 personelimiz, 174 araç ile mesai yapacak. Kötü görüntünün önüne geçmek için çok çalıştık ve başardık. Vatandaşlarımız hijyenik bir şekilde ibadetlerini yerine getirdi. Allah, herkesin duasını, kurbanını ve hayırlarını kabul esin” dedi.