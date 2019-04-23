Bu ilçede sinema çocuklara ücretsiz hizmet verecek

Minik başkanların istediklerinin yerine geleceğini belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, belediye bünyesindeki sinemanın bundan sonra hafta sonları çocuklara ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Yenişehir Akçeşme İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi olan Halime Güldağ Aydın ve 4. Sınıf öğrencisi olan Zeynep Naz Çalışkan bir günlüğüne Belediye Başkan koltuğuna oturdular. Çocuklar, Belediye Başkanı Davut Aydın'a isteklerini ilettiler.

Zeynep Naz Çalışkan, “ Çocukların deney yapabileceği, gözlem yapabileceği bir bilim merkezi istiyorum “ dedi.

Minik başkanların isteklerini yerine getireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu vesile ile belediyemiz bünyesinde bulunan sinemamız cumartesi ve Pazar günleri tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir” diye konuştu.