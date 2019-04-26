Bu ilçede yaşayan sokak hayvanları ve kuşlar onun yolunu gözlüyor

Bursa'da ilerlemiş yaşına rağmen her gün bisikletinin arkasına doldurduğu mama ve ekmeklerle sokak sokak gezip sokak hayvanlarını ve kuşları doyuruyor.

Emekli olduktan sonra Mudanya ilçesinde yaşayan Mehmet Sezgin, her gün lokantalardan ve topladığı ekmek ve yemek artıklarıyla hayvanları besliyor. Hayvanlara olan sevgisiyle örnek gösterilen yaşlı adam bisikletine doldurduğu yemeklerle ilk önce deniz kıyısına gidip her gün kensini bekleyen martılara ekmek atıyor. Daha sonra ilçenin belirli sokaklarında kendisini bekleyen kedi ve köpeklerin karnını doyurarak onlara dedelik yapıyor. Herkesin takdir ettiği bu hareketi yapan yaşlı adam ölünceye kadar bu şekilde hayvanları besleyeceğini söyledi.