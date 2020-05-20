Bu ilçedeki tüm konteynerler yenilendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde 505 çöp konteyneri yenilendi.

Orhaneli Belediyesi tarafından şehir merkezinde kullanılan eski çöp konteynerleri toplanarak yerine 505 adet yeni konteynerler yerleştirildi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Daha temiz bir Orhaneli için çalışmalarımız devam etmektedir.Orhaneli Belediyesi olarak halkımıza hizmet noktasında bayram öncesinde çöp konteynerlerini tüm Orhaneli'mizin her tarafına dağıtarak ve eski çöp konteynerlerini bakımdan geçirerek daha başka ihtiyaç olan yerlerde kullanacağız. Covit-19 la mücadele kapsamında iyi hijyen oluşturmak için gerçekten güzel bir hizmet oldu. Bu konu ile ilgili olarak Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beye çok teşekkür ediyorum. Her şey Orhaneli için. Daha temiz, daha huzurlu ve daha güvenli bir Orhaneli için çalışmalarımız devam edecek"dedi.

Orhaneli'nin çöp ve yanık kokusundan kurtulacağının müjdesini de veren Aykurt, "Orhaneli'nin yıllardır kullandığı şehir merkezine yakın çöp sahasını önümüzdeki günlerde artık kullanmayacağız. İlçe merkezi çöp ve yanık kokmayacak. 9. ayda bitmesi planlanan çöplerin ayrıştırıldığı geri dönüşüm merkezi tesisi şu anda inşa ediliyor. En önemlisi Orhaneli'miz çöp kokusundan kurtulacak ve geri dönüşüm işlemlerinden sonra da ekonomiye kazanç sağlanacak” dedi.

Belediye ekipleri tarafından tüm cadde ve sokaklardaki eski konteynerler toplanarak yenilerini yerleştirme çalışmaları devam ediyor.