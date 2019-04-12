Bu imtihanda ne öğretmen ne gözetmen var...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ortaokulda ‘Onur sistemi' uygulamasıyla öğrenciler sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde bulunan Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler ‘Onur sistemi' uygulamasıyla öğrenciler sınavlara öğretmensiz ve gözetmensiz giriyorlar. Öğrenciler sınavda öğretmenleri başında olmadan beklenen davranışı gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ‘‘2023 Eğitim Vizyonu'' kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gündeme getirdiği ‘gözetimsiz sınav uygulaması' yönündeki görüşü çerçevesinde Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teşvikiyle yapılan sınavlara öğrenciler emeğe saygı, kendine güven, oto kontrol ve dürüst birey olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Halitpaşa İmam Hatip Ortaokul Müdiresi Hacer Semiz, ‘'Öğrencilerimiz kendi bilgileriyle bu sınava girmişler, sınav süresince de onlara duyduğumuz güveni boşa çıkarmayarak kendi başlarına büyük bir huzur ve ahenkle sınavı tamamlamışlardır. Nefsine hakim birey olarak ‘ben de varımın' bir işareti olan bu tutumu okul idaresi ve öğretmenlerimiz olarak kutluyoruz. Bu yöntemi bütün sınavlarımızda uygulamaya devam edeceğiz'' dedi.