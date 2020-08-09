Bu kez dava değil, takdir ve teşekkür ettiler

Bursa'nın vizyon projesi Osmangazi Meydanı'nda incelemelerde bulunan İnşaat Mühendisleri Odası'ndan projeye büyük övgü geldi.

Son yıllarda yüksek emsâl artışları ve şehrin yapısını bozan rant maksatlı projelere dâvâlar açan akademik odalardan bu kez övgü dolu açıklamalar geldi. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa adına büyük önem taşıyan projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı için çalışmalar bütün hızıyla devam ederken, kent dinamikleri de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın dâveti ile çalışmaları yakından görme fırsatı buluyor. Dev şantiyenin son ziyaretçileri İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve genç inşaat mühendisleri ile AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç oldu.

Osmangazi Meydanı Projesi'nin teknik olarak her zaman karşılaşılacak bir çalışma olmadığına dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, inşaat mühendisliği açısından büyük önem taşıyan bu projeyi özellikle odaya üye genç inşaat mühendislerinin görmesini istediklerini belitti. İMO Başkanı Mehmet Albayrak, “İnşaat için yaklaşık 25 metre derinliğe inilmiş. Geçici ankreaj yapıları var. Komplike bir sistem uygulanmış. Osmangazi Meydanı, teknik olarak her zaman karşılaşacağımız bir proje değil. İnşaat mühendisliği açısından özellik arz ediyor. Bir diğer önemli kısmı da, burada emsâl artırılmamış, azaltılmış. İnşaat mühendisleri olarak bu durum bizi çok memnun etti. Bursa'da son dönemde yapılan tesislerin hemen hemen hepsinde emsâl artışı varken, burada tam tersi olmuş. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı bunun için kutluyor ve teşekkür ediyorum. 24 saat insanların rahatlıkla dolaşabileceği bir meydan olması dolayısıyla da çok önemli bir yatırım” şeklinde konuştu.

“Belgesellere konu olacak bir inşaat çalışması”

Meslektaşları ile birlikte bu tarihi projeyi gezen AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de, Bursa'nın gerçek bir meydana kavuştuğunu belirterek, “Bugün burada hepimiz gördük ki, Bursa gerçek bir meydana kavuşuyor. Osmangazi Belediyesi, gerçekten devasa bir projeyi hayata geçiriyor. Burada, belgesellere konu olacak bir inşaat çalışması var. Derin perdeler, ankreajlar ve 28 metre uzunluğunda fore kazıklar mevcut. Ben bu dev projenin manevi mimarı olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı ve ekibini tebrik ediyorum. Bursa'mız için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“İlçenin 31 farklı noktasında şantiyeler çalışıyor”

Osmangazi Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan 31 farklı noktada şantiyelerde çalışmaların sürdüğünü açıklayan Başkan Mustafa Dündar, “Bu şantiyelerin en büyüğü ise Osmangazi Meydanı. Meydan inşaatında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 631 fore kazık çakıldı. Ankreaj ve hafriyat çalışmalarımız devam ediyor. Adım adım zemine kadar indik ve yakında ilk çimentonun dökümüne başlayacağız. İnşaat, planlandığı şekilde gidiyor ve zamanında bitirilecek.” diye konuştu.