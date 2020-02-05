Bu kez hırsızlar drone yakalandı

Bursa'da sürücü kursuna girip 3 laptop çalan hırsızlar kendilerini görüntüleyen kameranın kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı. Hırsızlar polisin drone ile yaptığı denetimde tespit edilerek yakalandı.

Bursa'da sahibi olduğu sürücü kursunun soyulduğunu öğrenen Murat K. hırsızlık olayını polise bildirdi. Polis ekipleri sürekli drone ile gözetim altında tuttuğu ilçede o bölgenin görüntüleri ile çevrede bulunan 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Sistemde eşkale uygun şahısları inceleyen ekipler, şahsın daha önce de benzer suçlardan kaydı olan Hüseyin A. olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri şahsı saklandığı depoda çaldığı malzemeler ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.