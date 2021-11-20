Bu Kıraathanede ev sahibi kediler

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi projesinin Bursa'daki ilk örneği olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, zengin kütüphanesiyle kısa sürede okuyucuların gözde mekânı hâline geldi. Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan tarihî binaya Osmangazi Belediyesi yeniden hayat verdi. İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın, kahvenin ve sohbetin anlam bulduğu kıraathanenin sevimli maskotları kedileri ise vatandaşlar çok sevdi.

İlçedeki sokak hayvanlarının yardımına koşan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kıraathanedeki kedilerin bakımını da üstlendi. Gelen misafirlere kek, çay, kahve ikramlarının yapıldığı Kedili Tekke'de zamanlarını verimli geçiren vatandaşlar, kıraathanenin millî kültür ve misafirperverliğin yaşatıldığı önemli bir mekan olduğuna dikkat çekti.